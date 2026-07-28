В Сан-Диего завершился ежегодный фестиваль поп-культуры Comic-Con. Главные анонсы конвента традиционно принадлежат Marvel. Глава студии Кевин Файги представил актерский состав «Мстителей: Судный день» и показал эксклюзивный трейлер. Роберт Дауни-младший вернется в MCU в роли Доктора Дума.

В зале Hall H также было объявлено о фильме «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом. Режиссером выступит Шон Леви, с которым Гослинг работал над «Звездным истребителем». Выход картины запланирован на 2028 год. Также подтверждено, что Дэвид Джонссон, известный по «Чужому: Ромул», сыграет повзрослевшего сына Т’Чаллы в «Черной пантере III». Режиссером станет Райан Куглер.

На панели DC Studios представили сериал «Фонари» (Lanterns) с Кайлом Чендлером и Аароном Пьером. Актер появится в роли Зеленого Фонаря в фильме «Супермен: Человек завтрашнего дня». Также в рамках конвента показали трейлер хоррора «Глиноликий» (Clayface).

Apple TV провел двухчасовую презентацию, показав первый взгляд на «Нейроманта» с Каллумом Тернером и «Matchbox the Movie» с Джоном Синой. Prime Video представил кадры из «Властелина колец: Кольца власти» и «Бегущего по лезвию 2099» с Мишель Йео и Хантер Шафер.

Сериал «Подземелье Карла» (Dungeon Crawler Carl) от Peacock, основанный на бестселлерах Мэтта Диннимэна, вызвал большой интерес. Автор раскрыл, что озвучивать принцессу Донат будет Джефф Хейс.

Indie-дистрибьюторы Neon и A24 представили хорроры — «Надежду» (Hope) режиссера На Хон-джина и «Натиск» (Onslaught) Адама Вингарда с Адрией Архоной.

Райан Рейнольдс инкогнито гулял по выставке в костюме «Жанпула» — Дэдпула в серой одежде, фотографировался с фанатами и появился на панели Marvel, чтобы пошутить о роли в «Мстителях: Судный день». Джонни Депп в образе Скруджа устроил сюрприз для посетителей, рекламируя фильм «Ebenezer: A Christmas Carol». Рик Моранис впервые появился на Comic-Con, чтобы представить сиквел «Космических яиц» — «The New One», который завершает его 30-летний перерыв в актерской карьере.