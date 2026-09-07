В рамках 14-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в партнерстве с пространством Столешники Хаус была организована специальная программа, сообщает пресс-служба ярмарки. Центральным элементом стала инсталляция «Фонтан» — арт-объект, созданный из бывших в употреблении ванн и кухонной утвари. Работа отсылает к истории самарской Фабрики-кухни, в здании которой сегодня находится филиал Третьяковской галереи, признанный «Музеем года» Cosmoscow 2026.

Во дворе Столешники Хаус инсталляция стала частью архитектурного ансамбля пространства. Ранее в Самаре вода из «Фонтана» использовалась для полива растений в «Соседском огороде», продолжая традицию фабрики, где сотрудники выращивали овощи. В Москве объект будет экспонироваться до 11 сентября.

Также в рамках коллаборации рестораны Нюанс, Дебют и FOUND Rāmen & Rekōdo подготовили специальное меню, вдохновленное современным искусством. В Нюансе представлен коктейль Cosmos Cow’s Milk — отсылка к циклу Олега Хвостова. В Дебюте сосиска в тесте переосмысляет концепцию ready-made и работу Маурицио Каттелана. FOUND Rāmen & Rekōdo предложил два коктейля: «Пьяные признания» (в диалоге с проектом «Художника года 2026» Игоря Самолета) и «Резонанс», связанный с инсталляцией «Фонтан». Гастрономические позиции доступны до 13 сентября.