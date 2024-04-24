Спрос на люксовую одежду у россиян не изменился за последние годы, рассказал директор BoscoVesna Игорь Казаков в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте на RTVI. Он поделился мнением о коллаборациях с современными художниками, и объяснил, как часто покупатели выбирают онлайн- и оффлайн-платформы для шоппинга.

О спросе на люксовую одежду

Я не могу сказать, что какие-то сильные изменения происходят в отношении россиян к люксовой одежде. Конечно, она всем нравится, чего уж говорить. Люди покупают люксовую одежду для того, чтобы создавать определенные эмоции, определенное настроение, определенное впечатление, и это нужно людям всегда. Поэтому, конечно, такой продукт, как премиальная одежда, обувь, аксессуары, востребован.

Другой вопрос, кто и что может себе позволить и кто и что может предложить. Я вообще продаю пальто, это наша работа, и поскольку мы продаем не предмет первой необходимости, и не молоко, и не спички, то нужно прикладывать довольно серьезные усилия, чтобы это получалось. Это наша работа, этим мы занимаемся каждый день.

По нашему опыту, продажи растут, и этот тренд, в общем-то, длится из года в год. Может быть, не так сильно растут, как хотелось бы нашим коммерческим директорам, но в целом мы уверенно движемся вперед.

Об онлайн- и оффлайн-шоппинге

На самом деле это заблуждение, что онлайн каннибализирует оффлайн. Когда-то, когда это всё активно начало развиваться, была гипотеза, что сейчас все уйдут в интернет, будут покупать там, а в торговые центры перестанут ходить. Прошли годы, и выясняется, что это не так. На самом деле онлайн пришел не вместо оффлайн, а он вместе с оффлайн.

Мы видим, что люди действительно пользуются интернетом, изучают ассортимент, заходят на сайты наших брендов или на наш сайт, готовятся к визиту, но им все равно нужно приехать, им хочется — это некая потребность психологическая, эмоциональная. Клиентам хочется приехать и вот побыть именно в торговом пространстве. И это не только из-за прикладных каких-то моментов необходимости потрогать вещь, потому что примерить можно и дома, и в офисе, и где хочешь. Но людям нравится тем не менее посещать торговые центры, в нашем случае точно, мы стараемся, чтобы посещение было интересным не только с точки зрения прикладного приобретения одежды или чего-то, но и просто чтобы время провести.

Мы когда-то, когда начинали обновление «Весны», у нас такая сверхзадача была сделать торговый центр, где люди будут назначать встречи, — это наша такая сверхзадача. Это я всё к тому, что человек, конечно, смотрит онлайн, что-то откладывает, скриншоты делает, но потом он приезжает, в том числе и чтобы встретиться со своим приятелем, со своим любимым продавцом и все-таки вот этот experience покупки завершить оффлайн.

Обычно больше тратят в магазине. То есть интернет — это такой способ нагуливания аппетита, а потом уже большой чек обычно в магазине, по нашему опыту. Возможно, в каких-то других товарных категориях дела обстоят иначе, но наш опыт общения с нашими покупателями таков, что мы видим, что большую покупку все-таки откладывают уже до визита к нам.

От чего зависит посещаемость торгового центра

Посещаемость точно повысилась. Здесь опять же сложно говорить о том, что какой-то один конкретный фактор влияет. Но когда мы превратили наше пространство во что-то большее, чем просто торговое пространство, мы, конечно, увидели новых людей и новые лица.

Потому что специфика «Весны» в том, что человек приезжает именно туда. Новый Арбат при всех его задумках, пока во всяком случае, не стал такой торговой улицей, на которой хочется прогуливаться от и до. Наш посетитель и пользователь нашего продукта (потому что мы продаем, в общем-то, недешевые вещи) — это человек, который приезжает конкретно к нам по адресу.

Поэтому, когда мы видим увеличение посетителей, мы точно можем понимать, что это некие наши усилия на это повлияли, а не просто нам повезло, что стало больше людей гулять по Арбату.

Поэтому да, точно можно сказать, что посещаемость увеличивается. Нет такого, чтобы вся Москва к нам побежала смотреть на Люблинского, но то, что наши усилия оставляют людей неравнодушными, — это факт, мы это видим каждый день. Дальше, конечно, задача — придумывать каждый раз что-то новое.

Нормальный человек посещает торговый центр в лучшем случае раз в сезон, потому что просто если больше, то либо он там работает, либо у него слишком много свободного времени.

Поэтому наша задача, чтобы каждый сезон человек, пришедший к нам, увидел что-то новое и интересное. Это вот такой job.

Об арт-объектах ТЦ

В торговом центре BoscoVesna размещены инсталляции художницы Ирины Кориной «Природа вещей. Обновление».

Если художнику поставить задачу, то он из художника превращается в ремесленника, тогда пропадает магия. Поэтому были некие пожелания и общие направления, которые мы предложили Ирине как некое техническое задание, но всё остальное, конечно, она придумывала сама.

Поначалу были большие сомнения, и многие авторы говорили: «Как же это возможно, я вот могу сделать инсталляцию или какую-то работу в галерее или в музее, а тут у вас столько всего и как, вообще не получится». Мы через это прошли успешно и вот уже на двух примерах (и скоро будет третий) показываем, что вполне это возможно и органично сочетается.

Это такой experience для художника в том числе, потому что это такая совершенно новая постановка задачи, которая очень сильно отличается от обычных предложений поучаствовать в какой-то выставке в галерее или на какой-то площадке именно выставочной. Так что тут такой творческий эксперимент со всех сторон происходит, в этом, собственно, его любопытство.

О работе с персоналом

Оптимизация требуется в ежедневном режиме независимо ни от чего, надо просто все время стараться быть лучше и эффективнее. А поскольку мы работаем в полноценном режиме, у нас всегда горит витрина, открыта дверь и улыбается персонал, то сокращений никаких не потребовалось.

Другой вопрос, что мы, конечно же, работаем над качеством персонала и стараемся выбирать только самых лучших. И чем более сложный и конкурентный рынок, тем интенсивнее происходит эта работа. Надо сказать, что наши нововведения и улучшения с точки зрения насыщения пространства искусством и какими-то необычными вещами, помогают нам и привлекать персонал. Потому что продавцу, помимо того что ему важно, сколько у него будет зарплата в конце месяца, ему еще важно работать в классном месте. И мы чувствуем, что вот это появление каких-то необычных, таких интересных, содержательных вещей среди торгового пространства в том числе удерживает и привлекает персонал. Поэтому это как бы в плюс во всех отношениях, что отдельно здорово.

О зарубежных вдохновителях

Зарубежный опыт — это же суперважно во всех отношениях: надо же всегда заниматься исследованием и анализом каких-то успешных кейсов, которые могут сделать тебя лучше. Даже идея привлечения современных художников — это тоже не наше ноу-хау, например, на то, что Яёи Кусама с Louis Vuitton творит, — это же великолепно. Нам есть на кого равняться.

Здесь еще важно, какой художник, потому что идея в том, что художник должен привнести что-то интересное и увлекательное, а не скопировать соседа, будь то своего, или зарубежного, или еще какого-то. Это творческий процесс.

Примеров может быть много других, это просто то, что сейчас бросается в глаза очевидным образом. Samaritaine в Париже: великолепная идея, и концепт, и наполнение, и оформление — вот, пожалуйста, еще один хороший пример.