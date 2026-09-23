Всероссийский музей декоративного искусства подвел промежуточные итоги пятого, юбилейного конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Экспертный совет отобрал 282 работы из 1499 заявок, а выставку финалистов откроют 23 ноября.

За пять выпусков конкурс превратился в крупнейший проект для поиска и продвижения молодых дизайнеров и студий. Масштаб нынешнего отбора показывает география: в шорт-лист вошли авторы из более чем 40 городов России.

Что показали дизайнеры

Больше всего заявок собрала номинация «Студийный дизайн», в ней участвуют проекты на стыке искусства и дизайна. Участники прислали мебель, светильники, текстиль и декоративные объекты для интерьера, и организаторы отмечают широкий разброс подходов. По их словам, география и разнообразие финалистов показывают, куда движется российский дизайн: локальные авторские практики становятся заметнее, и сам предмет все чаще воспринимают как художественное высказывание, а не только как функциональную вещь.

Оценить, что изменилось за прошедшие годы, можно будет на итоговой выставке. Она объединит серийные и экспериментальные авторские предметы, а работы финалистов войдут в печатный каталог конкурса.

Номинации и главный приз

В 2026 году в конкурсе три основные номинации: «Серийный дизайн», «Экспериментальный дизайн» и «Молодежная». Кроме того, есть специальная номинация бренда «М.Косметик» — «Свобода создавать себя». Работа, которая получит Гран-при биеннале, пополнит государственный музейный фонд.