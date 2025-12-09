В Москве с 7 по 14 декабря проходит юбилейный 10-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В программе фестиваля представлено более 50 фильмов и сериалов, почти все — российские премьеры. Картины привезены из 20 стран мира. Показы и сопровождающие их дискуссии с экспертами пройдут на нескольких площадках: в киноцентре «Октябрь», Центре «Зотов», Центральном Доме журналиста и Еврейском музее и центре толерантности.

В киноцентре «Октябрь» зрители увидят полнометражное игровое кино. В программе, среди прочих, семейная комедийная драма «Недвижимость», вдохновляющая комедия «От сумы до тюрьмы», историческая драма «Вся жизнь впереди», комедия «Жизнь как сказка», романтическая трагикомедия «Собственность», музыкальная одиссея «Брат воспевает брата», нуарная рэп-опера «Город» и фильм «Польки». После показов запланированы обсуждения с приглашенными спикерами.

В Центре «Зотов» 10 декабря представят картину «Страстная неделя» из основного конкурса с последующей дискуссией о мультикультурных сообществах. В кинотеатре «Домжур» пройдет насыщенная документальная программа. В нее вошли спортивный байопик «Мама-марафонец», кинодневник сёрфера «Становясь профи», фильм «Чарльз Гродин: Бунтарь не без причины», триллер-расследование «Колливиль», картина «Лилиана», история футбольной команды «Последний шанс», историческое эссе «Эли Визель: Душа в Огне» и эмоциональный портрет «Между своими». Показы также сопровождаются встречами с режиссерами и экспертами.

11 декабря в Еврейском музее и центре толерантности состоится показ фильма «Добро пожаловать в Вену» из ретроспективной секции фестиваля, которому будет предшествовать лекция о исторической памяти.