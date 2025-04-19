Пасхальный кулич — символ воскрешения Христа и гастрономическая традиция, без которой сложно представить Пасху. В этом году московские пекарни предлагают широкий выбор этой выпечки — от классических рецептов до смелых сочетаний. Собрали самые интересные варианты: от нежной малины до экзотических дубайских ноток.

La Raquette Bistro

Ресторан La Raquette Bistro предлагает фирменные пасхальные куличи, изготовленные из воздушного бездрожжевого теста на итальянской закваске Levito Madre с семенами мадагаскарской ванили, цукатами из апельсина и узбекского лимона. На выбор предлагаются два вида начинки:

Фисташковый кулич с ванильным заварным кремом и фисташковой пастой.

Ванильно-малиновый кулич с кремом на основе ванильной пасты, политый глазурью с белым шоколадом и сублимированной малиной.

Mátes

К Пасхе заведение Màtes предлагало два вида куличей, сочетающих традиционную выпечку и популярные десерты. Кулич «Ferrero Rocher» приготовлен на основе бриошного теста, пропитанного шоколадным ганашем и нутеллой, с добавлением кусочков конфет. Сверху он покрыт темным шоколадом, фундуком и конфетами Ferrero Rocher. «Морковный» кулич создан на основе рецепта морковного кекса, с добавлением грецких орехов и корицы. Внутри находится творожный крем и соленая карамель собственного приготовления, сверху — глазурь и запеченный орех.

Nobo

Кафе-кондитерская Nobo предлагает к Пасхе два вида куличей от шеф-кондитера Рамазана Гильмутдинова: итальянский пандоро и лимонный куличи. Каждый кулич обмакивается в белый бельгийский шоколад и упаковывается со свечой в подарок.

Лимонный кулич: Нежное кексовое тесто на сливочном масле с цукатами и лимонным заварным кремом.

Шоколадный кулич: Воздушное тесто на сливочном масле и белом шоколаде, внутри — грецкий орех, кусочки молочного и тёмного бельгийского шоколада.

Eggsellent

Eggsellent приготовили розовые куличи с блестками, изготовленные по особому рецепту. Тесто содержит большое количество сливочного масла и апельсиновые цукаты. В начинке — много крема на основе белого шоколада. Сверху кулич покрыт розовой помадкой и украшен блестками. Каждый кулич упакован в бокс, который призван сохранить его внешний вид и обеспечить красивую подачу.

Zoe

Пекарня Zoe предлагает своим клиентам окунуться в атмосферу итальянского праздника, представив традиционную выпечку — Панеттоне. Как утверждают в пекарне, процесс приготовления каждого Панеттоне занимает три дня, что позволяет максимально сохранить свежесть и вкус десерта. В ассортименте предлагались два варианта начинок: «Матча / апельсин / белый шоколад» и «Шоколад / апельсин / два вида шоколада», где внутри можно было найти нежный ванильный ганаш, цукаты апельсина и два вида шоколада.

Самокат

К Пасхе сервис доставки «Самокат» предложил своим пользователям необычный кулинарный эксперимент — большой кулич, привлекающий внимание своим нестандартным оформлением. Вместо традиционной глазури и цукатов кулич украшен попкорно.

Cream soda

Пекарня Cream Soda предлагает своим клиентам к Пасхе два вида куличей, которые станут украшением праздничного стола. В ассортименте представлены: сливочно-ягодный кулич с малиной и ванилью, а также кулич с трендовой начинкой «Дубайский шоколад».