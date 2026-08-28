— За кем вы наблюдаете в мире? Warner Bros. Studio, Disney Sea Tokyo, Universal? Что из чужого опыта вы взяли, а что сознательно решили не повторять?

— Мы внимательно изучаем мировой опыт крупнейших кинопарков, но наш главный ориентир — создать уникальную площадку, основанную на российской идентичности и культурном коде. Кинопарк «Москино» — это часть проекта «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который объединяет Кинопарк, киностудию Горького, сеть кинотеатров, кинозавод и цифровую киноплатформу. Такой комплексный подход — это то, что мы берем из лучших мировых практик: создание экосистемы, где кино производится, показывается и проживается зрителем. Для нас важно, чтобы смысловым центром всегда оставалось кино и процесс его создания. Гости приходят в Кинопарк за возможностью прикоснуться к живому кинематографу, увидеть закулисье, прогуляться по настоящим съемочным площадкам, где рождаются фильмы.

— Кинопарк достраивают к 2030 году. Что должно появиться на территории, чтобы вы сказали себе: «Вот теперь все идеально»?

— Для нас идеально, когда Кинопарк постоянно развивается и предлагает новые активности для посетителей. К 2030 году формирование полноценного киногорода будет завершено. Сейчас идет подготовка проекта планировки территории площадью более одной тысячи гектаров. В Кинопарке появятся центры экстремальных видов спорта, экскурсионное бюро, туристско-информационный центр, тематический парк, музеи, кинотеатры и другие объекты. Мы создаем инфраструктуру, востребованную как у специалистов киноиндустрии, так и у обычных посетителей.

Уже сейчас в Кинопарке «Москино» построено 36 натурных площадок и шесть павильонов, а к 2030 году их будет более 60. Нам нравится идея, когда на одной территории органично соседствуют современные павильоны, натурные декорации, комфортные зоны отдыха, гостиницы и рестораны. Количество рабочих мест в сфере производства кино вырастет почти до 12 тысяч, а в общественно-деловой сфере — до 13 тысяч. Это будет не просто парк, а живой город кино, где съемочный процесс идет круглосуточно, а гости могут стать его частью.

— Кинотуризм набирает обороты во всем мире, люди готовы ехать в локации, где снимали их любимые фильмы и сериалы. Может ли декорация в «Москино» стать таким объектом паломничества и есть ли уже локация, куда едут именно потому, что там снимали культовое кино?

— Безусловно, да. И такие локации уже есть. Например, декорация «Города Ближнего Востока и Средней Азии» — это одна из самых востребованных площадок. Люди приезжают, чтобы прогуляться по улицам, которые скоро оживут на экране. Кроме проекта «Трудно быть богом», здесь уже сняли несколько новых проектов. Посетители хотят увидеть космическую станцию и ров с голубой водой своими глазами, почувствовать атмосферу большого кино.

Также особый интерес у гостей Кинопарка вызывает декорация «Русский средневековый город», созданная для масштабного проекта «Королева Анна». Здесь можно погрузиться в атмосферу Киевской Руси XI века и принять участие в иммерсивном шоу «Богатырь», а в «Уездном городе» — принять участие в постановочной съемке «Холоп».

В «Дальневосточном городе», построенном для съемок сериала об ученом-исследователе Владимире Арсеньеве, оживает история освоения Дальнего Востока. Каждая площадка Кинопарка становится точкой притяжения для тех, кто хочет оказаться «внутри» любимого фильма. Мы уверены, что кинотуризм в Кинопарке будет стремительно развиваться. Уже сейчас самой популярной экскурсией стала обзорная экскурсия по Кинопарку, которая проходит по ключевым съемочным площадкам и помогает узнать, как создаются современные фильмы — от зарождения идеи до финальных титров.

— Есть ли у Кинопарка «мертвые сезоны» (условный ноябрь, февраль, будние дни) или площадка позволяет держать поток круглый год? Если такие периоды есть, чем вы их наполняете и какой формат выручает лучше всего?

— В Кинопарке хорошо в любое время года. Это действительно всесезонная площадка. Где вы еще покатаетесь на ватрушках с горки летом? Только в Кинопарке «Москино». Наша стратегия — разнообразные форматы взаимодействия с посетителями. В теплое время мы стараемся проводить больше активностей на открытом воздухе, ближе к осени и зимнему периоду переносим мероприятия в крытые павильоны.

Круглогодичный интерес к Кинопарку обеспечивают постоянные экскурсии, которые проводятся и в будни, и в выходные, и в праздничные дни. В будние дни мы делаем акцент на автобусные туры и образовательные программы для групп, а в выходные — на пешеходные маршруты с гидом, которые позволяют ближе познакомиться с декорациями. В холодное время года мы смещаем фокус на концерты, уютные творческие вечера, спектакли и тематические представления для детей. Зимой это новогодние программы с Дедом Морозом и театрализованные постановки. В крытых пространствах мы организуем диджитал-аттракционы, где гости могут управлять цифровыми персонажами или создавать AI-постеры.

Летом проводим масштабные фестивали на свежем воздухе, такие как «Традиция», «Солома», «Доброфест» и «Эмбер фест», где собираются десятки тысяч гостей. Это позволяет нам оставаться интересными в любую погоду. Главное — мы даем посетителю возможность выбора: можно поехать на экскурсию, послушать концерт или просто прогуляться по декорациям и сделать фото.

— Появились ли у вас фанаты пространства? Люди, которые возвращаются не для конкретного события или съемок, а просто в «Москино»?

— Да, и это один из самых важных показателей для нас. Мы видим это по растущему числу повторных посещений и по активности в социальных сетях. Люди приезжают, чтобы просто погулять по «Парку сказок», покататься на велокаретах, квадроциклах, посетить «Автокиновыставку Вадима Задорожного» или устроить пикник рядом с декорациями. По выходным в Кинопарке для гостей предусмотрена специальная программа. В субботу и в воскресенье можно участвовать в квестах, мастер-классах, постановочных съемках и просто насладиться атмосферой кино. В летний период, со вторника по пятницу, часть территории открыта для бесплатного посещения, и это тоже привлекает людей, которые хотят провести время на свежем воздухе в необычной атмосфере. Появляются семьи, которые приезжают сюда несколько раз за лето, потому что здесь интересно и детям, и взрослым.

— Вы говорили, что пространство можно адаптировать под что угодно, даже под модный показ. Насколько это для вас перспективное направление? Как вы считаете, станет ли парк местом для полноценной недели моды?

— Модные показы — очень перспективное направление. Кинопарк уже активно используется в этом формате. Летом 2026 года в рамках фестиваля «Традиция» на площадках «Москино» прошли показы коллекций российских дизайнеров, которые черпали вдохновение в фольклоре и национальных костюмах. Это было полноценное шоу на фоне исторических декораций, что создавало уникальное сочетание моды и кинематографической эстетики. Мы видим в этом огромный потенциал. Декорации «Москино» позволяют создавать визуальные образы, которые невозможно повторить в стандартных выставочных залах.

Модный показ может быть интегрирован в пространство «Современной Москвы», «Древнерусского города» или даже «Аэропорта», что дает дизайнерам и брендам творческую свободу. Поэтому я уверена, что в перспективе Кинопарк может стать одной из ключевых площадок не только для отдельных показов, но и для полноценной недели моды, которая будет привлекать внимание не только профессионалов, но и широкой публики.

— Были ли случаи, когда вы отказывали съемочным командам в проведении съемок и почему?

— Да, такие случаи были, хотя и нечасто. В первую очередь мы отказываем, если проект может нанести ущерб инфраструктуре или декорациям, которые уже стали нашей визитной карточкой. Например, если съемки предполагают использование открытого огня или пиротехники вблизи исторических построек без надлежащих мер безопасности, мы просим пересмотреть план съемок или не даем согласия. Также мы не можем проводить съемки, если они мешают другим съемочным группам, которые забронировали площадку заранее, или если они серьезно нарушают работу Кинопарка как туристического объекта. Мы всегда идем навстречу профессиональным командам, но принципиально соблюдаем баланс между коммерческой загрузкой и сохранностью нашего пространства.

— Что приносит больше прибыли — аренда площадок или посетители? И меняется ли эта пропорция в зависимости от времени года?

— Это два взаимодополняющих направления, и наша цель — развивать их вместе. Кинопарк создавался как объект для кинопроизводства, и аренда площадок для съемок — наше основное профильное направление. При этом одновременно идет развитие туристической и событийной составляющей. Пропорция действительно меняется в зависимости от сезона. В теплое время года (весна—лето) доля посетителей значительно возрастает, особенно в выходные и в дни проведения крупных фестивалей, когда парк посещают десятки тысяч человек.

В холодное время активность туристов снижается, но экскурсии продолжаются, съемки идут каждый день в павильонах и на некоторых открытых площадках. Зимой, в новогодние праздники, Кинопарк снова наполняется посетителями, которые любят кататься на коньках и смотреть кино. Такой комплексный подход позволяет нам сохранять стабильную загрузку и не зависеть исключительно от сезонных колебаний.

— Есть ли у вас планы по развитию Кинопарка в формат парка развлечений? Дополнить пространство гастрономией, аттракционами, вечерними форматами? Или для вас принципиально важно, чтобы кино оставалось смысловым центром, а развлечения были просто дополнением?

— Для нас принципиально важно, чтобы кино оставалось смысловым центром. Мы строим не обычный парк развлечений. Мы строим пространство, где развлечения являются естественным продолжением кинопроцесса. Да, у нас есть гастрономия — работают фудкорт, рестораны, открылось семейное кафе «Чебурашка», трактир «Холоп». Есть аттракционы — диджитальные, с управлением цифровыми персонажами, велокареты, тюбинговая горка. Есть вечерние форматы — кинопоказы под открытым небом, концерты. Все эти активности не отвлекают гостей от кино, а наоборот, делают время в Кинопарке комфортным и насыщенным.

В Кинопарке можно провести целый день или даже несколько дней. Отдохнуть можно в наших современных гостиницах и апарт-отеле. В планах развития, утвержденных в проекте планировки территории, появятся центры экстремальных видов спорта, тематический парк, музеи, кинотеатры, но все эти объекты будут так или иначе связаны с киноиндустрией и дополнять основной кинематографический опыт. Кино останется сердцем Кинопарка.

— Дебютанты и студенты снимают у вас на льготных условиях. Это благотворительность, кадровая политика или инвестиция в будущих клиентов?

— Это стратегическая инвестиция в будущее индустрии. Поддержка дебютантов и студентов — это осознанная кадровая политика и инвестиция в завтрашний день кинематографа. Мы понимаем, что сегодняшний студент — завтрашний режиссер или продюсер, который будет выбирать площадки для своих проектов. И если он уже во время учебы познакомится с возможностями Кинопарка, увидит наш уровень сервиса и оснащения, это станет для него профессиональной привычкой и выбором на долгие годы. Мы создаем среду, где молодые таланты могут реализовать свои идеи.

— Погода — ваш главный неуправляемый фактор. Что вы делаете, когда за сутки до фестиваля приходит штормовое предупреждение?

— Погода — это действительно серьезный вызов, но у нас есть четкие протоколы действий. Во-первых, мы круглосуточно мониторим прогнозы. Если за сутки до события приходит штормовое предупреждение, мы оперативно связываемся с организаторами мероприятий и вместе принимаем решение. У нас всегда есть запасной план. Мы можем оперативно пересмотреть программу, сместить акценты с открытых площадок на крытые павильоны, которых в Кинопарке несколько, и они оснащены всем необходимым для проведения мероприятий. У нас есть возможность переформатировать концерт под крытые пространства. Также мы оперативно информируем гостей через все доступные каналы: сайт, соцсети, рассылки и СМИ. Если погода критическая, мы не рискуем безопасностью зрителей и артистов. В таких случаях мы переносим событие на резервную дату. Важно, что наши партнеры и организаторы фестивалей знают об этих процедурах заранее, и мы всегда находим решение, чтобы событие состоялось и прошло на высоком уровне, но в безопасных условиях.