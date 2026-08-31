Основная причина снижения оборотов в ресторанной отрасли и закрытия заведений заключается в том, что клиенты стали реже посещать их. Об этом заявил RTVI основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Смотрите специальный репортаж Алексея Казанникова «Ставка Ва-Банк» о том, как российский бизнес выживает при высокой ключевой ставке ЦБ.

«В январе или в феврале 2026 года мы впервые получили минус по обороту, при том что мы подняли цены на 9,5%. То есть практически на такую сумму произошел отток клиентов», — рассказал Гончаров.

По его словам, отток заключается не в том, что люди перестали ходить в «Теремок».

«Перестали, может быть, 1-2% ходить. А те, кто ходили, начали ходить реже. Это основная причина снижения оборотов в ресторанной отрасли и даже закрытия ресторанов, у которых была тяжелая финансовая ситуация», — заявил Гончаров.

На вопрос, становятся ли посетители менее платежеспособны, Гончаров ответил: «Да: они просто зажимают потребление».

Ресторатор Денис Иванов сказал RTVI, что «потребление начало снижаться» еще с 2025 года.

«Мы с рестораторами какую-то статистику наблюдали еще в мае месяце, на одной ресторанной конференции говорили, что наполняемость чека изменилась, что люди стали перетекать в более низкие чеки, что есть движение по сокращению гостепотока и в принципе люди стали меньше тратить в ресторанах», — пояснил Иванов.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2026-го в Москве закрылись 125 кафе и ресторанов — почти в два раза больше, чем год назад.

1 июня Baza написала, что с начала года в российской столице закрыли более 440 заведений общепита — почти столько же, сколько за весь 2025 год.

При этом открылось с начала 2026 года более 580 заведений, но в основном это корнеры в ТЦ, точки фастфуда и кофейни, а не рестораны со своими посадочными местами и оригинальным меню.