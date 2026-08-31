После теплого начала рабочей недели, в первые выходные осени Москву и область ждет похолодание ниже климатической нормы. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начало календарной осени в столичном регионе будет довольно теплым, особенно первый день. Завтра, благодаря теплому сектору североатлантического циклона, большую часть дня погода будет преимущественно сухая», — рассказал Леус.

Температура воздуха 1 сентября прогреется до 24-26 градусов, что на 4-5 градусов превышает климатическую норму, отметил синоптик. Поздним вечером холодный атмосферный фронт даст о себе знать в столице короткими дождями, а в Подмосковье — локальными грозами.

«В среду температура понизится, регион будет находиться под влиянием тыловой части уходящего циклона, поэтому будет довольно облачная погода с кратковременными дождями», — сообщил Леус.

Днем 2 сентября температура в Москве по-прежнему будет немного превышать климатическую норму и составит 20-22 градуса. В четверг, 3 сентября, влияние циклона сохранится и в дневные часы в столице будут возможны короткие дожди, а температура опустится до нормы в 20 градусов.

Синоптическая ситуация начнет меняться 4 сентября, когда циклон покинет столицу. Днем в пятницу вновь возможны дожди, а столбики термометров покажут 20-22 градуса.

«А вот в выходные, как бы нам ни хотелось хорошей погоды, погода испортится и погрузит столичный регион в настоящую осень. В субботу с опозданием на три дня к средней многолетней дате в Москве с большой вероятностью начнется метеорологическая осень», — отметил Леус.

По словам синоптика, 5 сентября погоду будет формировать циклон, который придет в столичный регион с северо-запада. В этот день установится облачная и дождливая погода, а температура в столице опустится до 15-17 градусов.

Влияние циклона начнет ослабевать 6 сентября, когда в облаках проявятся прояснения.

«Короткие дожди местами еще пройдут, но несмотря на проглядывающее солнце, теплее не станет. В воскресный день в Москве 15-17 градусов, что на 2-3 градуса ниже, чем должно быть в этот день по климату», — заключил Леус.