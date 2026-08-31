В Польше произошел пожар на заводе по производству насосов и других элементов БПЛА и наземных роботизированных платформ, следствие не исключает версию поджога. Об этом сообщают Polskie Radio и Radio Kielce.

Предприятие в городе Скаржиско-Каменне Свентокшиского воеводства принадлежит WB Electronics — компании, которая является частью крупнейшего в стране частного оборонного холдинга WB Group. Разработанные WB Group дроны-разведчики FlyEye и барражирующие боеприпасы Warmate применяются украинскими военными.

Польская полиция пока не связывала пожар с деятельностью завода или поставками военной техники Украине. Представитель районного управления городской полиции Анна Славиньска заявила, что на данном этапе версия поджога не исключается, но окончательные выводы будут сделаны позже.

Пожар вспыхнул после полуночи 31 августа в монтажном цехе завода. В тот момент предприятие было закрыто, никто не пострадал. Оператор охранной компании тогда же доложил о срабатывании противовзломного датчика в помещении, расположенном рядом со складом, где хранились электронные компоненты.

На место незамедлительно были направлены полицейские и пожарные. Представитель Государственной пожарной службы Рафал Мацейчак сообщил, что пожар не был крупным, его удалось ликвидировать меньше чем за два часа.

Пожарные отключили электричество, потушили пламя и проветрили здание. Помещения также проверили специальными детекторами на наличие опасных веществ. Позднее полиция осмотрела место пожара с помощью дрона с тепловизионной камерой.

Одно из помещений было уничтожено огнем. Что именно сгорело и какова сумма ущерба, пока не сообщается. К расследованию подключились спецслужбы.

Компания WB Electronics отчиталась, что все процедуры и системы работали исправно, и пожар был быстро потушен. Завод возобновит работу после завершения всех процедур, связанных с расследованием.

Меньше недели назад полиция соседней Словакии предотвратила поджог завода по производству беспилотников на востоке страны, по делу были задержаны трое иностранцев. По данным местных СМИ, речь шла о заводе Skyeton недалеко от города Прешов, а задержанными являются двое литовцев и украинец.

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк уточнил, что Skyeton производит разведывательные беспилотники и имеет лицензию только на экспорт в США и Британию, но не на Украину.