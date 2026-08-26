Полиция Словакии предотвратила поджог завода по производству беспилотников на востоке страны, по делу задержаны трое иностранцев. Об этом сообщается в публикации на официальной странице полиции в Facebook*.

Осуществление преступного замысла привело к крупному пожару, который мог бы причинить значительный ущерб и создать угрозу жизни и здоровью людей, говорится в релизе.

«В момент нападения на предприятии могло находиться около 70 сотрудников. По имеющимся данным, стоимость имущества в производственном цехе достигает десятков миллионов евро», — утверждает полиция.

Операция по предотвращению нападения и установлению причастных лиц получила название «Дрон». Правоохранители изъяли большое количество зажигательной смеси, которую эксперты определили как напалм (смесь бензина и полистирола).

Также были изъяты различные инструменты, мобильные телефоны, экшн-камера и нарисованная от руки схема участка нападения.

В сообщении не говорится, где именно планировался поджог, но упоминается, что среди прочих к операции были привлечены оперативники полиции города Кошице — второго по величине города Словакии, расположенного в 20 км от границы с Венгрией, в 80 км от границы с Украиной и в 90 км от границы с Польшей.

Обвиняемыми по делу проходят трое иностранцев, их гражданство не указывается. Двоих задержали на территории Словакии, третьего — в Германии на основании выданного в кратчайшие сроки европейского ордера на арест.

Следователь Управления по борьбе с организованной преступностью (ÚBOK) Президиума полиции Словакии квалифицировал действия всех троих как соучастие в подготовке особо тяжкого преступления, представляющего общественную опасность, которое они должны были совершить по заказу. По ходу дальнейшего расследования не исключено изменение правовой классификации, отметили в полиции.

Пресс-секретарь Президиума полиции Роман Хайек сообщил агентству TASR, что оперативно-следственные мероприятия проводятся на основании данных Словацкой информационной службы (спецслужба, которая занимается разведкой и контрразведкой), а также военной разведки.

Он отметил, что значительную помощь на месте оказали сотрудники управления полиции Прешовского края (граничит с Кошицким краем).

Издание Denník N утверждает, что поджог планировался на заводе Skyeton недалеко от города Прешов, а задержанными являются двое литовцев и украинец. Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк уточнил, что Skyeton производит разведывательные беспилотники и имеет лицензию только на экспорт в США и Британию, но не на Украину.

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