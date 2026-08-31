В рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у казахов никогда не было конфликтов с русскими. Он отметил уникальный характер двусторонних отношений, подчеркнув отсутствие исторических противоречий между народами.

По слова Токаева, взаимодействие двух народов «формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков».

«У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!» — заявил он.

Владимир Путин дал понять, что по принципам дружного сотрудничества две страны сосуществуют и сейчас.

«У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам, есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить», — отметил в ходе встречи российский лидер.

Токаев выразил согласие с позицией российского лидера касательно развития гуманитарных связей двух стран. Он акцентировал внимание на многовековом фундаменте взаимодействия двух стран, заявив, что казахско-русские отношения никогда не омрачались межрелигиозными или политическими разногласиями, а ограничивались лишь незначительными хозяйственными спорами в прошлом.

Президент Казахстана заверил, что тесное партнерство между Астаной и Москвой будет неуклонно продолжаться. По его словам, торговый оборот двух стран растет с опережающими темпами, и есть прирост по сравнению с 2025 годом.

«Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю, поскольку он соответствует интересам наших людей», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан будет работать с Россией с прежней динамикой и искренностью.

Предыдущая встреча на полях форума в Омске 25 июля прошла под девизом «Где лад, там и клад», где Токаев говорил о взаимном доверии и учете интересов как залоге прогресса.

31 августа Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в течение дня он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.