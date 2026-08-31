Минтруд отказывает во введении новой целевой выплаты семьям со школьниками в размере до 30 тыс. рублей. Это следует из имеющегося у RTVI ответа на депутатский запрос за подписью первого замглавы Минтруда Ольги Баталиной.

В конце июля глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить семьям со школьниками единовременную помощь в размере от 20 до 30 тыс. рублей на подготовку к 1 сентября. Такая мера особенно важна для многодетных, неполных семей и семей с ограниченными доходами, подчеркивала депутат.

В ответе за подписью Баталиной говорится, что в стране уже действует «целостная система мер поддержки». Так, уже предоставляется ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Кроме того, отмечается в документе, «в рамках целостной системы мер поддержки» с 1 января 2026 года родителям двух и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме) с доходами ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ предоставляется ежегодная семейная выплата. Речь идет о том, что государство возвращает семье разницу между реально уплаченным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) за предыдущий год и суммой налога, рассчитанной по ставке 6%.

«Вышеуказанные меры поддержки не являются целевыми и расходуются семьями в зависимости от потребностей детей и семьи в целом, в том числе могут быть израсходованы на подготовку обучающихся общеобразовательных организаций к занятиям», — говорится в ответе за подписью Баталиной.

Останина напомнила, что в 2021 году семьи со школьниками получили по 10 тыс. рублей на ребенка. По данным думского комитета, выплату получили более 20 млн детей, а на ее реализацию направили около 200 млрд рублей.