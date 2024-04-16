Творческое объединение Track ID pls! проводит музыкальные перформансы в необычных местах: в парках, на горнолыжном склоне, в заброшенных пространствах. Команда записала аудиовизуальный подкаст в Храме священномученика Антипы в Хамовниках и презентовала его. Основательница Track ID pls! Софья Гатос рассказала RTVI, почему электронная музыка может звучать не только в клубах, почему диджеи играют сеты в заброшенных местах и как скрипка сочетается с эмбиентом.

О проекте Abandoned

Кажется, как и все вещи в моем творчестве, идея о подкасте родилась органически. Изначально мы просто сняли небольшую серию видео совместно с Лизой Шумовой (DJ Sickfuck) и еще несколькими артистами. Снимали в одной заброшенной локации, отсюда и появилось название Abandoned. Наконец, обработав и выпустив весь материал, что мы отсняли, появилось чувство, что этого мало и хочется еще. Я как архитектор (бывший), всегда интересовалась зданиями, их историей и культурным наследием в целом. Конечно, меня волновало количество потрясающих заброшенных памятников архитектуры. Мне показалось интересной затеей снимать подкасты в заброшенных местах, тем самым привлекая внимание к проблеме. Я почти год делала ресерч заброшенных мест, читала их историю, находя интересные кейсы, искала, как туда добраться, как дела с охраной и безопасностью.

Трудности не заставили себя ждать: бездомные люди, живущие на заброшках, охранники вымогающие деньги, сложность в логистике, отсутствие электричества, необходимого для съемки, безопасность артистов и команды в целом, а также отсутствие бюджета (проект некоммерческий). В конечном итоге пришлось адаптироваться.

Идея рассказывать лишь о заброшенных местах отошла на второй план. На первой же план вышло стремление создать единую историю, объединяющую в себе музыку, место и людей. Например, снимая в Кыргызстане, было принято решение позвать кыргызскую артистку, несмотря на то что это было сложнее с точки зрения коммуникации. Также в выступлении я попросила собрать ее музыку местных продюсеров и авторов исполнителей.

Или же другая съемка, сделанная в японском саду. Я познакомилась с артисткой, играющий на японском инструменте — цитра кото. Проект мне показался очень интересным и с точки зрения сторителлинга, и с точки зрения инструмента. И, конечно, абсолютно логичным местом для съемки был японский сад.

Все эти проекты я бы скорее назвала словом «перфоманс, нежели словом «съемка». Потому что я никогда не говорю артисту что играть, а лишь обозначаю ему какие-то общие рамки и визуальную концепцию. Артист может играть три минуты, а может шестьдесят три.

О возможностях

Думаю лично мне опыт [создания аудиовизуального контента] дает возможность творческой реализации. Для зрителей это возможность узнать о новых музыкантах, открыть для себя новые музыкальные направления, визуально вдохновится, а также увидеть новых местах, и возможно вызвать у смотрящих желание его посетить. Для участников же это также возможность творчески самовыразиться, получить классный необычный и качественный контент.

О записи во дворе храма

Как я уже говорила ранее, своей миссией я вижу дестигматизацию электронной музыки. Мне хочется чтобы музыка играла не только в клубах, но и находила аудиторию отличную от рэйва. Мне нравится поиск нестандартных решений.

Однажды, находясь в храме Антипы, я поняла что хочу провести мероприятие здесь. Около двух лет у меня ушло на коммуникацию с храмом. Почему-то я стеснялась и пыталась зайти со своей идеей через кафе и его сотрудников. Примерно полтора года мне отвечали по два месяца бесконечно перекидывая меня с бариста на бариста, прося прийти на встречу, на которой была я одна, мол, администратор не смогла.

Если честно, в какой-то момент уже руки опустились, но я понимала абсолютно точно, что идея реализуемая и что, возможно, я просто подхожу не с той стороны. В итоге я связалась напрямую с храмом Антипы, который с большим интересом встретил мою идею.

Ещё около четырёх месяцев мы пытались найти подходящую дату. И обсуждали концепцию. Выбор пал на праздник яблочного Спаса, который проходит в конце августа. Мне очень понравилось, что со стороны храма тоже были идеи о проведении мероприятия. Например, изначально я видела в подкасте лишь электронных исполнителей, но храм предложил объединить их с живым инструментом. Идея красивая, мне она очень понравилась.

Примерно за неделю до мероприятия со мной связались из храма, попросили меня довольно подробно рассказать, что и как будет происходить, потому что на проведение мероприятия нужно было получить благословение батюшки. Раз у нас все состоялось, несложно догадаться, что благословение мы получили! Если честно, это было один из самых необычных и волнующих моментов за все мое время в организации мероприятий.

В общем, мы и провели мероприятие, и параллельно сделали съемку для подкаста. Мне кажется, идеи удалось реализовать на все сто, потому что цель, о которой я говорила, была достигнута. Я видела среди гостей и ребят, которых я вижу в клубах, и абсолютно новые лица. Многие люди пришли с детьми, что, безусловно, не может меня не радовать. Картинка была сказочная: воскресное августовское утро, светит солнце, прекрасные лица людей, отдыхающих при храме. Положительные отклики были и от наших постоянных гостей, и от прихожан.