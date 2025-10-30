29 октября в Центре современного искусства Винзавод открылась масштабная выставка «Это было со мной». Куратор Виктор Мизиано собрал десять художников, для которых Винзавод стал важной вехой в карьере, чтобы они оглянулись на свое прошлое и создали новые работы в диалоге с историей институции.

Среди участников — Дмитрий Гутов, Ян Гинзбург, Ирина Корина, Владимир Логутов, Сергей Сапожников, Евгений Гранильщиков, Александра Сухарева, Дима Филиппов, Иван Новиков и Петр Белый. Каждый из них представит как ретроспективный взгляд на свои проекты, так и совершенно новые работы, созданные специально для этой выставки.

«Я замыслил выставку, которая строится на диалоге с художниками, для которых ЦСИ «Винзавод» стал важным местом в карьере, местом, через которое прошла их личная судьба», — пояснил куратор.