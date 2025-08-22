В ЦСИ Винзавод открылась выставка «Этого мало, этого слишком, этого достаточно», завершающая 12 сезон Открытых студий. Куратор Алексей Масляев представил экспозицию восьми художников, разделенную на три тематических блока: работы о дизайне среды, вопросы идентичности и осмысление истории через миф и сказку. Проект отражает полугодовой опыт авторов как место встречи и взаимодействия очень разных художников с коллегами, аудиторией и самими собой. Выставка будет работать с 21 августа по 7 сентября. Подробнее об открытии — в фоторепортаже RTVI.