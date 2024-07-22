С 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдет Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Мы». Пресс-служба парка поделилась с RTVI полной программой мероприятия.

Хедлайнерами фестиваля стали основатель арт-парка Никола-Ленивец Николай Полисский и художник Андрей Сяйлев. Полисский представит арт-объект «Баня-форум» — собранный из орешника, липы и хвои павильон, совмещающий в себе баню и лекторий, а Сяйлев — сразу три объекта для общения с природой «Дома Земли».

Музыкальная программа «Архстояния» и Точки раскинется сразу на пять необычных сцен, вписанных в ландшафт. В лайнапе: Zoloto, Хадн дадн, Наадя, Mirèle, Oligarkh, Юрий Квятковский, Элли на маковом поле, Asenssia, passmurny, летяга, Дарья Виардо, Бонд с кнопкой, внимание брусника!, аннушкаа, Kasha, Залпом, Йоко, ГОСТ Звук 4×4, Leveldva. Премьера этого года — совместный трек композитора нео-романтика Николы Мельникова и диджея, продюсера электронной музыки Biicla, записанный специально к «Архстоянию».

Творческие институции со всей страны — от галереи «Виктория» из Самары до Центра городской культуры «Рельсы» из Твери — представят свои проекты, созданные во время работы резиденций. Посетители смогут познакомиться с образом жизни волжанина-гедониста, научиться рисовать метафорические автопортреты и посетить город-лабиринт со снежными ветрами или галерею, построенную из коробок из-под бананов.

Программа кэмпов — эксперимент 2024 года. В рамках опен-колла мы выбрали и пригласили более 30 различных сообществ единомышленников, объединенных интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, медитации, саморазвитию и музыке. Каждое сообщество откроет на территории фестиваля свой лагерь и предложит свою программу для всех посетителей. В течение трех дней фестиваля можно будет узнать мифы и легенды Никола-Ленивца, спрятанные по всей территории парка, научиться рисовать с натуры вместе с «Кружком рисования», потанцевать под drum and bass от «Министерство Ломаного Бита», попасть в зону тишины от арт-группы «Киоск», посмотреть интерактивные инсталляции от студентов Школы Родченко, заглянуть в арт-ульи на импровизированной пасеке от сообщества «Глубина» и многое-многое другое.

Впервые на «Архстоянии» будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом, от творчества и музыки до саморазвития и любви к природе. В свою очередь гости фестиваля смогут стать участниками программы, предложив свой проект или активность, направленную на совместные действия с другими людьми.

Перформативная программа «Архстояния» состоит из трех представлений, во время которых гости фестиваля смогут исследовать себя сегодняшнего и будущего, пространство вокруг и всех, кто его населяет. На «Архстоянии» каждый гость сможет стать участником перформанса в рамках трехдневной лаборатории «Комнаты исследования: найти своих», придуманной и воплощенной режиссером Сашей Никитиной и драматургом Элиной Петровой. Во время лаборатории участники будут исследовать себя и пространство вокруг с помощью театральных, драматургических и художественных практик. Финалом станет перформативное шествие, которое пройдет по парку.

Кроме того, на презентации проекта «Дома Земли» состоится показ проекта «Сонастройки» режиссера Аси Литвиновой, состоящего из трех партиципаторных перформансов. Они складываются в единое путешествие, где на каждом этапе дистанция человека с природой сокращается. По пути нужно будет научиться общаться на равных с главными жителями земли — животными, птицами, насекомыми и растениями.

Режиссер и медиа-художник Габбилен Галычев представит междисциплинарный перформанс «Прекрасное далёко». Проект затрагивает тему времени, принятия прошлого и связи поколений и поможет зрителям взглянуть на свою жизнь с разных временных отрезков. В перформансе примут участие тридцать людей возраста 65+, так или иначе связанных с Никола-Ленивцем.