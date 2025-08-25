Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» стал первым проектом Netflix, сумевшим возглавить прокат в США. Картина заработала около $20 млн, хотя до проката в кинотеатрах уже была на стриминге. Об этом сообщает Variety.

Netflix не отчитывается о сборах, но прогнозы конкурирующих студий и кинотеатров указывают, что кассовые сборы «Охотников на демонов K-Pop» опережают сборы фильма «Орудия», который ожидался на первом месте и, по предварительным данным, заработал за выходные крепкие 15,6 миллиона долларов с 3631 североамериканского киноэкрана в свой третий уик-энд проката.

«Кей-поп-охотницы на демонов» — фантастическое приключение о кей-поп группе, защищающей мир от демонов своей музыкой. Премьера фильма состоялась на Netflix около двух месяцев назад. С тех пор он стал вторым по просмотрам фильмом за всю историю платформы, а три оригинальные песни из фильма — «Golden», «Your Idol» и «Soda Pop» — в настоящее время входят в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

С общим количеством просмотров в 158,8 миллионов с момента премьеры 20 июня, этот музыкальный фэнтези-фильм теперь занимает четвертое место в списке самых популярных англоязычных фильмов за всё время, уступая только «Красному уведомлению» (230,9 миллионов просмотров), «Ручной клади» (172,1 миллиона) и «Не смотрите наверх» (171,4 миллиона).