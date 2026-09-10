Гарри Стайлс объявил о продолжении тура Together, Together в 2027 году. Музыкант даст 25 концертов в шести городах Северной Америки и шести городах Европы. На разогреве выступят Кайли Миноуг, Лэйни Уилсон, LCD Soundsystem, Tears for Fears, Tinashe, Feist, Кэролайн Полачек и другие. Об этом сообщает Variety.

Все концерты запланированы как двухдневные резиденции на стадионах, кроме Лондона, где Стайлс выступит три вечера. Продажа билетов стартует в середине сентября. Для Северной Америки общий старт продаж назначен на следующую среду в 9 утра по местному времени, предпродажа для держателей карт American Express начнется в понедельник.

Стоимость билетов составит от 60 до 300 долларов. Исключением станет новый лимитированный уровень «Unpredictable Fun Tickets», созданный для доступности шоу. В его рамках будут билеты по 20 долларов для Северной Америки и по 20 фунтов для Великобритании и Европы. Подробности об этих билетах обещают сообщить позже.

В Северной Америке концерты пройдут в Фениксе 2-3 апреля, Далласе 9-10 апреля, Пасадине 23-24 апреля, Торонто 7-8 мая, Атланте 21-22 мая и Чикаго 28-29 мая. Затем в Европе: Берлин 2-3 июля, Париж 16-17 июля, Мадрид 30-31 июля, Рим 7-8 августа, Дублин 18 и 20 августа, Лондон 25, 27 и 28 августа.

В 2026 году тур Together, Together включал 67 шоу в семи городах: Амстердаме, Лондоне, Сан-Паулу, Мехико, Нью-Йорке, Мельбурне и Сиднее. Сейчас Стайлс выступает в Madison Square Garden, где у него запланирована серия из 30 концертов — это единственные его выступления в США в 2026 году. Завершится тур в декабре в Мельбурне и Сиднее.