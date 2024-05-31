Кинокомпания Universal готовит продолжение франшизы «Мумия». В новом фильме могут сняться некоторые актеры из оригинальной картины 1999 года, в частности, Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, сообщает Film Stories со ссылкой на голливудского инсайдера Даниэла Рихтмана.

Трилогия фильмов «Мумия» — это приключенческие боевики с элементами фэнтези и ужасов, повествующие о приключениях археолога и авантюриста Рика О’Коннелла (Брендан Фрейзер) и его жены Эвелин (Рейчел Вайс).

Фрэйзер и Вайс могут исполнить роли своих постаревших персонажей. В кинокомпании пока не подтвердили информацию о работе над продолжением «Мумии», актеры также не прокомментировали эти слухи.

Если слухи окажутся правдой, то не исключено, что новая картина франшизы «Мумия» станет продолжением серии режиссера Стивена Соммерса, снявшего оригинальный фильм 1999 года. Именно эта лента стала отправной точкой для нескольких продолжений и спин-оффов о Царе скорпионов.

Последним фильмом серии «Мумия» стал одноименный перезапуск, вышедший в 2017 году. Критики и зрители холодно встретили картину с Томом Крузом и Софией Бутелла в главных ролях — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 15%. Финансово проект также оказался неуспешным для студии Universal, собрав в мировом прокате менее $410 млн.