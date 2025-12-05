Графика — интимный и тонкий жанр, где часто рождаются самые смелые художественные эксперименты. И все же в Москве до сих пор не было отдельной ярмарки, посвященной исключительно этому медиуму. Заполняя эту нишу, команда Cosmoscow запустила проект «Обертон». О том, почему графике нужен собственный голос, как отбирали галереи для первого показа и в чем магия камерного формата, — в интервью RTVI с генеральным директором ярмарки Николаем Корьковым.

Ярмарка графики «Обертон» от Cosmoscow проходит с 5 по 7 декабря 2025 года в новом культурном пространстве ТОН-ЦЕНТР. Партнеры мероприятия: MR, Яндекс Пэй, The Act, Константин Чайкин, Яндекс Афиша, Beluga, edis. Ярмарка представила произведения искусства от 29 галерей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Владивостока, 3 партнерских стенда, специальный новогодний проект от Pogodina Gallery и благотворительный проект от Teo by Cosmoscow.

— Что побудило вас создать отдельную, более камерную ярмарку, сфокусированную исключительно на графике?

— С 2010 года мы реализуем наш флагманский проект — международную ярмарку современного искусства Cosmoscow. За это время нам удалось создать устойчивую экосистему, обрести исключительную экспертизу и заручится доверием коллекционеров и арт-профессионалов. Каждый наш проект отличается исключительным качеством, которое мы обеспечиваем из года в год.

В последние годы наблюдается растущий спрос к искусству, из чего возникает необходимость появления большего количества качественных проектов, которые будут драйвить отечественный арт-рынок. «Обертон», подкрепленный исключительной экспертизой нашей команды, станет одним из них.

Ярмарка проводится в ТОН-ЦЕНТРЕ — уникальном памятнике культурного наследия, развитием которого сегодня активно занимается MR, девелопер, вносящий огромный вклад в развитие сферы культуры. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с компанией — MR поддерживает наши инициативы, а мы курируем парк скульптур в жилом комплексе JOIS. Поэтому запуск «Обертона» в ТОН-ЦЕНТРЕ и совместная работа над проектом стала логическим продолжением сотрудничества — плодотворное партнерство привело к созданию специализированной ярмарки, которая станет драйвером арт-индустрии.

— Как «Обертон» дополняет миссию Cosmoscow? Это шаг к демократизации искусства, ответ на запрос рынка или развитие новой, более специализированной аудитории?

— Основной миссией Cosmoscow является развитие индустрии современного искусства. Все наши проекты — три ярмарки (включая новый «Обертон»), некоммерческий Фонд, Клуб Коллекционеров, онлайн-платформа TEO by Cosmoscow — сфокусированы на этом.

До сегодняшнего дня в Москве не существовало отдельной ярмарки, сфокусированной на графике. Этот медиум, пусть и представленный на Cosmoscow и blazar, все же остается не полностью раскрытым, зачастую скрываясь в папках галеристов.

Мы создали «Обертон» с намерением представить графику в полной мере. Первые реакции гостей на превью и положительные отзывы коллекционеров и прессы подчеркивают, что такое мероприятие было нужно.

— Какое значение, на ваш взгляд, имеет графика среди других медиумов?

— Не менее значимое, чем другие. Графика — это интимный и тонкий жанр, в котором проявляются художественные эксперименты и искания авторов. Практически все художники в определенный момент своей карьеры работали с этим медиумом, и их работы являются таким же пластом культурного наследия, как и живопись, скульптура и т.д.

— В названии «Обертон» заложена идея дополнительного звучания, обертонов. Что является этим «обертоном» для московской арт-сцены, который вы хотите «извлечь» с помощью новой ярмарки?

— Для московской арт-сцены «Обертон» — это голос самой графики. Мы хотим, чтобы прозвучал чистый и мощный тон медиума, который часто остается «приглушенным» в общем хоре ярмарок современного искусства. Это «дополнительное звучание» — это глубина, экспериментальность и доступность графических техник

— Почему для первой ярмарки был выбран именно формат приглашения галерей, а не открытый конкурс?

— При отборе галерей мы опирались на список участников Cosmoscow и учитывали содержание и качество проектов, реализуемых в течение года, а также наличие опыта участия в международных и российских ярмарках современного искусства.

К сожалению, количество галерей, которые мы можем представить, ограничено площадью площадки — пространство «Обертона» в несколько раз меньше, чем Сosmoscow. Именно поэтому мы выбрали формат приглашений. Однако после официального объявления ярмарки нам прислали множество заявок на участие, среди которых были очень достойные. Поэтому мы пересмотрели архитектурный план, стремясь добавить количество стендов — и нам действительно удалось интегрировать несколько участников. Мы надеемся, что в дальнейшем «Обертон» сможет принять большее количество участников — будем над этим работать.

— Графика традиционно считается более доступным медиумом для начинающих коллекционеров. Ориентирован ли «Обертон» в первую очередь на эту аудиторию? Или вы видите интерес к графике и у опытных коллекционеров?

— Графика импонирует всем. Для начинающих она предоставляет отличную возможность начать собрание в связи с демократичными, по сравнению с другими медиумами, ценами. Опытные же коллекционеры тоже собирают графику — она помогает дополнить собрание и составить более полное восприятие автора и его творческого пути.

— Можете ли вы раскрыть примерный ценовой диапазон работ на «Обертоне»? На какую аудиторию он рассчитан — до 50 тыс. рублей, 50-100 тыс., или же есть сектор более дорогой, музейной графики? Из чего складывается цена для галереи?

— Каждое произведение индивидуально, и будет неверно, если я постараюсь привести среднюю цену. Ценообразование на работы (любых медиумов) зависит от профессионального пути художника, его участия в выставках (как галерейных, так и институциональных), провенанса и уже существующих на рынке цен на его произведения. Например, графика Ольги Чернышевой будет очевидно превышать работы молодых, но популярных художников (что вовсе не означает, что последние хуже).

«Обертон» представит работы в разном ценовом диапазоне: будут и произведения стоимостью до 50 000 рублей, и работы, стремящиеся к миллиону, и что-то между.