Новостной ИИ-ассистент Дзена «Глиф» станет частью программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге (МФМ-2026). В интерактивном пространстве VK он будет объяснять актуальные новости участникам из 191 страны, впервые — на английском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Дзена.

В Дзене «Глиф» помогает пользователям быстро разобраться в новостях: по запросу «Что это значит?» ассистент коротко объясняет, что произошло, почему это важно и как события связаны между собой. Пользователю не нужно открывать несколько материалов, чтобы восстановить контекст.

На МФМ-2026 эту механику перенесут на большие экраны. Участники и гости фестиваля — представители науки, образования, предпринимательства, медиа и креативных индустрий — смогут получить понятное объяснение главных событий мировой и российской повестки.

Специально к фестивалю «Глиф» впервые заговорит на английском языке. Это позволит международным участникам следить за новостями и лучше понимать российский контекст независимо от того, на каком языке они говорят.

«На МФМ-2026 «Глиф» будет делать то же, что каждый день делает в Дзене: помогать быстро понять, что произошло и почему это важно. Но на фестивале задача сложнее: у участников разные языки, культурный контекст и взгляд на события, а объяснение должно быть понятным каждому. Поэтому специально для Международного фестиваля молодежи мы впервые научили «Глифа» объяснять новости на английском языке», — рассказали в пресс-службе Дзена.