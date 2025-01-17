16 января в российский прокат вышел анимационный фильм 2013 года «Ветер крепчает», снятый Хаяо Миядзаки. Эта работа выделяется из его фильмографии тем, что является самой реалистичной — в ней почти нет волшебства, а в основу сюжета легла биография реального человека. О чем на самом деле эта картина и почему ее стоит пересмотреть, рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

Мальчик Дзиро мечтает о самолетах, он то и дело представляет себе, как сможет взмыть в небо и стать выше облаков. Правда, пилотом ему не быть из-за врожденной близорукости, однако парень не теряет надежды и решает стать авиаконструктором. Он изучает иностранный журнал, где рассказывается об инженере Джованни Баттиста Капрони, и представляет, как летает на огромном пассажирском самолете вместе с итальянским авиастроителем.

Дзиро растет, учится и совершенствуется, чтобы попасть на работу в «Мицубиси». В 1923 году по дороге в университет Дзиро становится свидетелем Великого землетрясения Канто — катастрофы, из-за которой Токио был почти полностью разрушен. В тот день парень встречает девушку Наоко, которую больше не сможет забыть.

Окончив университет, Дзиро работает над созданием легкого и прочного самолета. Он подозревает, что его творение может быть использовано в военных целях, но не верит, что Япония действительно соберется вступать в какую-либо войну. «Я просто хочу строить красивые самолеты», — приговаривает он и продолжает заниматься своим делом.

На чем основан сюжет

«Ветер крепчает» основан на истории жизни знаменитого японского авиаконструктора Дзиро Хорикоси — создателя самолета «A6M Зеро». Кроме того, для Миядзаки эта картина является и очень личной, так как его отец и дядя тоже занимались авиастроением, сам режиссер также планировал выбрать этот путь, но в итоге стал кинематографистом.

И в «Ходячем замке», и в «Принцессе Мононоке», и в «Порко Россо», и во многих других работах Миядзаки через сюжет и чувства героев проговаривается отношение автора к войне. Сам он считает себя пацифистом, однако за основу своей самой реалистичной картины взял историю человека, придумавшего один из самых разрушительных истребителей за Вторую мировую войну. С 1940 по 1945 год было построено около 11 тысяч самолетов A6M. Для атаки на Перл-Харбор было использовано 420 «Зеро». Дальность полета истребителя составляла 2 600 км, что затрудняло его обнаружение.

С учетом этого фильм Миядзаки начинает выглядеть еще более трагично. По сюжету Дзиро готов пожертвовать всем своим временем, лишь бы доделать проект. Он работает без перерывов на сон вовсе не для того, чтобы впечатлить начальство или создать разрушительную машину смерти. Дзиро представляет красоту полета, он видит в плавных изгибах крыла поэзию, а в каждом прекрасном мгновении жизни он ловит вдохновение.

Икигай

Несмотря на любовь к Наоко, Дзиро не может бросить проект даже когда его жена заболевает. Одной рукой он держит руку умирающей возлюбленной, второй — продолжает делать расчеты. Если бы фильм снимали где-нибудь в Голливуде, главный герой обязательно бы выбрал любимую и весь мир остановился бы ради него. Но у Миядзаки, как и у многих жителей Японии, другой взгляд на ситуацию. В японской культуре существует такое понятие как «икигай» — его можно охарактеризовать как ощущение собственного предназначения в жизни, роли в большом механизме этого мира.

Именно этим и занимается Дзиро — выполняет свое предназначение, которое приносит ему счастье. Когда он видит свой самолет, выполняющий сложные трюки и способный развивать рекордную скорость, он немеет и не может сдвинуться с места. Его цель достигнута. Он создал тот самый «красивый самолет», о котором мечтал. Благодаря ему завод, где трудятся его товарищи, не закроют, в небе будут летать тысячи прекрасных самолетов.

Однако спустя годы Дзиро стоит на горе из разрушенных корпусов сбитых самолетов. Он говорит с воображаемым Капрони о том, что не раз видел, как его машины взмывают в небо, но ни одна из них не возвращалась. Герой впервые сталкивается с осознанием того, что его чистую и прекрасную мечту использовали для убийства и разрушения. Миядзаки потрясающе показывает этот момент, полный боли и ужаса. Привычная зелено-синяя цветовая палитра сменяется красно-серой, а звуки кажутся глухими, словно им больше не от чего оттолкнуться. Дзиро и Капрони больше не парят в небе, им пришлось спуститься с облаков и взглянуть на то, что стало с их творениями.

Зачем стоит смотреть

Фильм потрясающе передает атмосферу Японии двадцатых годов, а также в увлекательной и романтической форме рассказывает историю мечты. В каком-то смысле в образе Дзиро можно разглядеть и самого Миядзаки-сенсея: в их увлеченности работой, бескомпромиссности и желании посвятить каждый момент жизни любимому делу есть общие черты.

«Ветер крепчает» дарит ощущение безмятежности в начале. То, как нарисованы пасторальные пейзажи, мелькающие из кабины пилота или окна поезда, создает атмосферу покоя и тихой радости. Особое настроение создают и звуковые эффекты: все двигатели самолетов, лопасти, шум ветра и даже звук землетрясения озвучивали голоса реальных людей. Поэтому все шумы звучат неестественно, они словно преломляются сквозь восприятие главного героя.

В этой картине Миядзаки нет лесных духов или волшебных существ. Однако режиссер украшает свою историю сценами снов Дзиро, в которых персонаж видит невероятные летательные конструкции, парит в небесах и смотрит на облака так, будто их можно коснуться рукой.

Это очень красивое кино о силе мечты и вере в то, что все возможно, если очень постараться. Но это также и история о смерти, принятии потери и попытках простить себя.