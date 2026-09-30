— Что изменилось в подходе к тренировкам за последние 20 лет?

— Сильно расширилось представление о результате. Двадцать лет назад разговор чаще начинался с внешности: похудеть, накачать мышцы, подготовиться к отпуску. Эти задачи остались, но добавились другие: легче переносить рабочий день, сохранять силу и подвижность, лучше себя чувствовать, оставаться активным с возрастом.

Изменился и клиент: он больше знает, задает вопросы, хочет понимать логику программы. Просто сказать «делайте, потому что я тренер» уже недостаточно — и это хорошо. Профессиональная услуга предполагает диалог.

Фитнес все меньше воспринимается как короткий проект перед датой. Мы переходим от идеи «срочно привести себя в форму» к идее «поддерживать себя в течение жизни».

— Придерживаетесь ли вы сами спортивной дисциплины?

— Да, хотя мне ближе дисциплина без героизма. Мой режим — чередование кардио и силовых нагрузок 2—3 раза в неделю. Стараюсь заранее выделять на это время, а не ждать, когда в расписании появится окно. Работать в фитнес-клубе и не находить времени на движение — профессиональная ирония, которой хотелось бы избежать. Но я не считаю, что обязан каждый день сдавать норматив.

Для меня дисциплина — это в том числе умение учитывать свое состояние. Где-то можно поработать интенсивнее, где-то разумнее снизить нагрузку. Важно, чтобы после сложной недели была следующая тренировка, а не обещание начать новую жизнь с понедельника.

— Каких подходов к клиенту придерживаются ваши тренеры — кто «злой коп» с сотней подходов, а кто «добрый» и вписывает в КБЖУ картошку фри?

— Мне ближе компетентный тренер. «Злой» и «добрый» — скорее стили общения, а не показатели профессионализма. Одному нравится требовательная манера, другому — спокойный контакт. Но программа должна учитывать подготовку, цели, ограничения и восстановление. Тренировка — не наказание за съеденное. Сотня подходов сама по себе не говорит о качестве. Хороший тренер объяснит, зачем нужна нагрузка, заметит усталость, скорректирует план. Требовательность полезна, унижение и работа через опасную боль — нет.

С картошкой фри похожая история: ни один продукт не определяет качество рациона. Но и попадание в КБЖУ — не единственный критерий. Важны состав, достаток белка и клетчатки, разнообразие, индивидуальные особенности. Мне близок подход, который учит принимать разумные решения, а не бояться еды.

— Может ли полезная и высокобелковая еда быть неоднообразной?

— Полезная еда не обязана быть однообразной. Белок — это не только куриная грудка, а вкус — не обязательно избыток сахара или масла. Разные продукты, способы приготовления, специи, текстуры позволяют собрать интересный рацион без ощущения гастрономического наказания. При этом «высокобелковое» и «полезное» — не синонимы. Питание должно быть полноценным: нужны не только белки, но и жиры, углеводы, клетчатка. Особенно если человек тренируется.

Хороший комплимент еде — когда ее выбирают потому, что вкусно, а не терпят потому, что полезно. Даже праздничный десерт не обязан защищать диссертацию по нутрициологии: удовольствие от еды и забота о себе совместимы. Важнее повседневные привычки, чем состав одного торта.

— Как правильно отдыхать после тренировок?

— Первое — не пытаться сделать восстановление еще одной тренировкой, которую нужно выполнить на отлично. Основы простые: достаточный сон, полноценное питание, восполнение жидкости и разумные интервалы между тяжелыми нагрузками. Звучит менее эффектно, чем очередной секретный метод, но начинать стоит с этого.

По самочувствию подойдут спокойная прогулка, легкое плавание или мягкая работа над подвижностью. Спа-процедура может помочь расслабиться и уменьшить мышечную болезненность, но не заменяет сон и не компенсирует постоянную перегрузку.

Важно различать обычную усталость и тревожные сигналы. Резкая или сохраняющаяся боль, выраженное ухудшение самочувствия — не повод проявлять характер, а причина остановиться и обратиться к специалисту. Хороший результат в фитнесе — когда сил на жизнь становится больше. Если тренировки регулярно отнимают их все, стоит пересмотреть не силу воли, а программу.

— Кто члены клуба сегодня?

— Не стал бы описывать клиента только через возраст, должность или доход. Точнее — через отношение к своему времени и качеству жизни. Это человек, которому нужны профессиональная помощь, комфорт и возможность заниматься в своем ритме.

Раньше чаще звучало: «Хочу выглядеть определенным образом». Сегодня чаще: «Хочу еще и чувствовать себя определенным образом». Не выматываться от обычных дел, иметь силы на семью, путешествия, увлечения. Красивое тело остается желанной целью, но перестает быть единственной.

— Чем ваш фитнес-клуб отличается от любого другого?

— Оборудование сегодня можно купить. Атмосферу — нет. Она складывается годами из работы команды, внимания к деталям и людей, которые приходят. Главное отличие нашего клуба, на мой взгляд, — это клиенты. Не по статусу или профессии, а по той среде, которую они создают. Важно не только где тренироваться, но и среди кого.

— На какие направления вы делаете ставку?

— Не на одно модное направление, а на сочетание силовой работы, кардионагрузки, подвижности и восстановления. У этих составляющих разные задачи, и они дополняют друг друга. Кому-то подходит тренажерный зал, кому-то — бассейн, кто-то втягивается благодаря группе.

Тренды помогают заинтересовать, но дальше важнее, подходит ли нагрузка, понимает ли человек, зачем занимается, и хочется ли ему вернуться. Лучшая программа — не самая эффектная на бумаге, а та, которую можно выполнять регулярно. Поэтому мы уделяем внимание тренерской экспертизе: оборудование дает возможности, а специалист помогает ими правильно воспользоваться. Иногда профессионализм тренера в том, чтобы вовремя уменьшить вес, а не добавить.

— Как клуб отметил 20-летие?

— Для клиентов были проведены мастер-классы, беспроигрышная лотерея с подарками, выставка фотографий из жизни клуба за 20 лет, концерт живой музыки. Двадцать лет — повод поблагодарить людей, благодаря которым клуб существует: клиентов, тренеров, команду. За этой датой стоят не только годы работы, но и личные истории, маленькие победы, знакомства. Хочется, чтобы праздник был именно об этом.

Торт, безусловно, тоже был. Но даже в фитнес-клубе праздничный десерт не обязан защищать диссертацию по нутрициологии. Удовольствие от еды и забота о себе совместимы. Важнее повседневные привычки, чем состав одного десерта.