Музыкант Антоха MC в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI рассказал о работе над первым за пять лет альбомом «Шик Мола», планах на будущее, деньгах и о том, чем мог бы еще заниматься. Главное из интервью — в материале RTVI.

Почему всегда такой позитивный

Как это получается, я не знаю. Я много раз отмечал, что во мне самом кипит именно такая энергетика, она в большей степени выражается с помощью музыки, музыка слушается большим количеством людей, и за счет этого происходит коннект на позитивной волне.

Музыка — это очень тонкий элемент воздействия на человека, и, исходя из этого, я все же думаю, что я по жизни человек довольно-таки своеобразный, у меня есть как и грустные нотки души, так и веселые… Но мой позитивный амплуа, мое позитивное настроение выражается в большей степени в музыке, в мелодиях, в гармонии.

Я занимаюсь любимым делом и отчасти я могу себя назвать счастливым человеком, потому что, на мой взгляд, самое главное в жизни — это приобрести профессию, как бы это ни звучало. У меня в большей степени это получилось.

Поэтому музыка меня очень сильно заряжает день ото дня, я постоянно себе ставлю какие-то интересные цели, задачи. Так что грусти, конечно, есть место, но в большей степени я держусь позитивного все-таки настроения.

Сколько шла работа над альбомом

Писал я его довольно-таки длительный период времени. В большей степени это было по причине того, что я никак не мог сконцентрироваться и уделить ему должное внимание и время.

В большей степени свою музыку я пишу самостоятельно. Если участвуют в моей музыке люди, то это какие-то сессионные музыканты, которых я прошу исполнять те или иные пируэты, которые я не могу исполнить. Исходя из этого, всё сам сделал, записал, воспроизвел в большей степени… Примерно на альбом уходит год.

Я люблю выстраивать интересные фактурность и разнообразие в своем альбоме, чтобы у человека было какое-то представление о том, что действительно человек живет и ассимилирует в процессе, у него что-то происходит, какие-то интересные нотки открываются. Если альбом монотонный, то его слушать неинтересно, хочется его добавить какими-то ощущениями, интересными эмоциями. Исходя из этого, — да, в альбоме это всё присутствует, я старался, чтобы он как-то был удивителен по-своему.

Относительно хитов сильно сомневаюсь… Не знаю. Это слишком такое понятие растяжимое, хит не хит… Наверное, есть, да: «Последняя затяжка», «Воздушный змей».

Как дела в семейной жизни

В жизни мне семейной хо-ро-шо. Всё замечательно, люблю свою жену, котов, собак… В общем, как-то так.

Тяжело [жене жить с музыкантом]. Я много всевозможных выдаю кульбитов: не хочу туда, не хочу это… Крашу стены, вешаю всевозможные светильники, много творческих процессов запускаю, какие-то у меня идеи постоянно приходят в голову… Исходя из этого, порой приходится выслушивать мои всевозможные необычные решения. Но даю ей любовь и признание за то, что она принимает все мои эти кульбиты.

Что изменилось после ухода от продюсера

В принципе всё осталось в том же духе, в котором и было, — мой режим работы. Я предлагал какие-то творческие процессы, творческие идеи, и по сей день я примерно в таком же ключе и работаю: я предлагаю всевозможные концепты, а ребята их поддерживают и реализовывают.

Что изменилось? То, что гораздо больше получаю отдачи и гораздо больше поддержки, вот и всё. Это, наверное, самое основное. К примеру, ты звонишь и говоришь: «Ребят, пришла в голову идея, давайте сделаем!» Все такие говорят: «Супер!». А звонишь продюсеру: «Привет, давай сделаем идею!» — ну как-то не получается. Когда у тебя команда, то у одного какое-то мнение, у второго, третьего, четвертого, пятого и в результате у тебя получается такой комбинированный элемент, который выводит на истинный путь.

Что значит строчка «Родина, красная смородина»

Эта композиция у меня в большей степени связана с музыкальной композицией группы «ДДТ», у них тоже есть песня «Родина». И я когда-то еще напевал и в какой-то момент переформировал, и получилась такая композиция от меня, Антохи, под названием «Родина».

Что для меня на тот момент и на данный момент является «Родина»? Наверное, я хотел выразить какую-то горькую эмоцию. Эта песня далеко не о позитиве, и, когда я ее исполняю, мне становится очень грустно. Когда меня просят ее исполнять, мне тоже как-то не особо хочется ее петь. Собственно, мысль была такого характера.

[Рифма «Родина» и «красная смородина» появилась] потому что кислая, кислая ягода. Очень часто, во многих регионах встречается, ее везде и кругом.

В каком музыкальном жанре работает

Я могу себя определить. Я в большей степени человек, музыкант танцевальный, танцевального направления. Я пишу танцевальную музыку. Но мне хотелось бы также себя продемонстрировать в балладных, хип-хоп-, рок-направлениях, но основной мой конек — это танцевальное направление.

У рэперов в большей степени музыка очень медленная, малоэнергичная, она покачать, какую-то рифму сказать. Исходя из этого, есть некоторые сложности и трудности.

Я хип-хоп-исполнитель с мелодическим исполнением. Я наполовину хип-хоп-исполнитель.

Я в большей степени еще пою, это тоже часть моего музыкального самовыражения.

Какую музыку слушает

«Каспийский груз» слушаю. «Каспийский груз» — супер! У «Каспийского груза» очень много классных рифм, классных мыслей, и за счет этого хочется слушать. Я как-то с Весом [Анар Зейналов, участник группы «Каспийский груз». — прим. RTVI] один раз знакомился, мы с ними пересекались на фестивале, — всё.

Melon Music, OG Buda, Mayot — вся эта бригада по-своему колоритная и интересная. Какая песня мне больше всех нравится… В целом сам способ их самовыражения, он очень классный. То, как они чувствуют, они классно это издают. Такого не было раньше. Это круто. Не знаю, я считаю, что надо изучать обязательно.

Главное — не терять навык чувства окружающей среды и передачи ее в такой форме.

Это самое основное, самое главное. Я считаю, что приобретать какой-то трушный образ жизни и уходить в какие-то дебри не обязательно, можно быть среднестатистическим человеком, но при этом по-своему круто чувствовать и классно передавать реалии. Что я слушаю сейчас… Очень я грущу, что у нас нет доступа нормального к интернету. Приходится пользоваться VPN. Очень много слушаю музыки с SoundCloud, так как в SoundCloud можно постоянно нарываться на какие-то классные ремиксы и версии тех или иных композиций.

В большей степени я слушаю по-прежнему танцевальную музыку. Сейчас очень классно котируется baile funk, это такой типа бразильский супербит. Слушаю Amapiano, это африканская музыка… Вот в таком ключе я варюсь.

Считают ли его «фриковатым»

Недавно выступал в клубе Bounce, там была такая молодая публика. В тот момент я себя действительно почувствовал фриком. Но никто меня ни разу не сказал… Все воспринимают меня как хорошего музыканта.

В школе когда я учился, мне всегда так говорили [про фриковатость. — прим. RTVI]. У меня были проблемы с этим. У меня какой-то голос такой медленный, неразборчивый, и, исходя из этого, мне часто задавали вопросы, типа «парень, ты вообще проснулся или еще спишь?».

О любимой еде

Я большой фанат простой еды. К сожалению, я мало вкусил каких-то суперуникальных вкусных блюд за свою историю. Хотя артисты много путешествуют, гастролируют и им часто предлагают еду в разных ресторанах, и у артиста должен быть, наоборот, в связи с этим ярко выраженный вкус.

Но, как и каждый повар, который приходит со временем к такому заключению, что самая простая еда — это всегда и есть что ни на есть вкусное.

Я большой фанат макаронов, очень просто. Очень люблю их варить максимально жесткими, потому что за счет этого пшено не теряет свои способности. Люблю пельмени с майонезом, последний мой хит — кашу с бананом и орехами. Яичницу с майонезом тоже люблю. Соусы люблю, вообще балдею.

Совет начинающим музыкантам

На мой взгляд, самое главное — не прекращайте слушать музыку, так как это самое важное. Если музыка дает вам какой-то динамический посыл, то это очень круто.

Музыка — обалденный антидепрессант и мотиватор в жизни.

Но если вы хотите как-то себя проявить и попробовать что-то предложить самостоятельно, начинайте с самых простых способов самовыражения: ладошки, распевания, игра на пианино… А потом уже искусственный интеллект, секвенсоры, эквалайзеры и всевозможные электронные приборы.