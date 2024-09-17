В российский прокат вышел триллер о школьной жизни «Как взломать экзамен», снятый сценаристом сериалов «Как избежать наказания за убийство» и «Утреннее шоу» Дж.С.Ли. Картина основана на таиландском хите «Злой гений» (Bad Genius). Дж.С.Ли, который впервые выступил в качестве режиссера на этом проекте, рассказал RTVI, чем его заинтересовала история шпаргалках в школе, что он думает о будущем зумеров и как азиатский кинематограф влияет на американский.

Что заинтересовало вас в оригинальном фильме?

Фильм «Как взломать экзамен» рассказывает историю Лин Кан — талантливой школьницы из небогатой семьи, которую играет Каллина Лян. Её отец мечтает о лучшей жизни для дочери и устраивает её в элитную школу. Дирекция школы, заметив талант Лин, разрешает ей учиться бесплатно. Богатые одноклассники предлагают Лин сделку: они помогают ей на экзаменах, а она им за это платит. Однако на финальном тесте списать не так-то просто, и Лин приходится придумать план, как взломать систему экзамена, чтобы помочь одноклассникам.

Еще несколько лет назад у наших продюсеров появилась идея снять ремейк этого чудесного таиландского фильма Bad Genius. До этого я его не видел, и вот я сел его посмотреть, и он очень меня впечатлил! Он показался мне таким стильным, крутым и остроумным. Вообще, это большая редкость найти триллер о подростках, которые сдают экзамены. При том, что опыт сдачи экзаменов есть у каждого: все когда-то учились в школе и до смерти боялись экзаменов.

Поэтому эта история так зацепила меня. Идея показалась мне новой и одновременно напомнила мои любимые триллеры. Так что наш фильм стал отличной возможностью отдать дань уважения оригиналу — действительно отличной картине.

Создатели оригинала видели своей главной задачей сделать увлекательным фильм, о самом скучном занятии на свете. Что стало главным вызовом в работе над материалом для вас?

Я думаю, сложнее всего было довериться зрителям, поверить в то, что они готовы на это путешествие. Кроме того, было важно опираться на оригинальную историю, не изобретая велосипед. Я выступил здесь скорее как переводчик фильма, мне необходимо было взять из оригинала то, за что люди его и полюбили, перенести в наш фильм с учетом разницы культур, показать его другой аудитории, которая хоть и говорит на другом языке и, возможно, имеет иную систему ценностей, но все же испытывает те же эмоции при просмотре. Было важно оставить в истории основную структуру, адаптировав ее так, чтобы новые зрители смогли полюбить этих героев и захотеть узнать их историю.

Оригинал был построен на основе реальных историй, связанных со списыванием на экзаменах в Азии. Насколько просто было пересадить социальную критику восточной модели образования на западные реалии?

Во многих странах было немало хорошо задокументированных скандалов, связанных со списыванием. Решение списать, достать шпаргалку или обмануть систему каким-то другим образом — тоже в каком-то смысле процесс взросления. Это такая точка, в которой нужно решить: я буду умницей и хорошо подготовлюсь или я пойду по другой дороге и рискну. Мне кажется, что личность человека состоит из таких решений.

Не могу сказать, что получившиеся фильмы говорят о восточной или западной системах образования. В этом случае они одинаковы: экзамен есть экзамен вне зависимости от культуры или страны. Для нас эта линия была связана с системой ценностей. Концовка оригинального фильма предлагает выбор между восточными коллективными ценностями и западными индивидуалистскими.

Я думаю, что на Западе гораздо больше внимания уделяется личности, тому, как человек ведет себя, какой он, насколько уникален его путь. Мы хотели показать, что неважно откуда человек, ему все равно необходимо сделать выбор: быть хорошим человеком или нет.

Вы упомянули коллективный и личностные подходы, возможно в этом и кроется ответ на мой следующий вопрос. В вашей интерпретации Лин больше взаимодействует со своим отцом, между героями больше химии. С чем это связано?

Западной аудитории важно видеть эмоции героев, их предысторию, то, как они друг с другом. Это помогает понимать мотивации персонажей и их характеры. Мы больше фокусируемся на личности героя, чем на обобщенной идее о том, как существует группа людей. Западная аудитория жаждет этого. Зрителям важно знать, какая у героя семья, чего ему хочется, в чем его страсть, почему он поступает так, а не иначе.

Поэтому мы решили углубиться во внутренний мир Лин, чтобы ее решения были понятны, ведь то, что она делает — это безумие, при том, что она очень смышленая девочка и умница. И тут она делает что-то из ряда вон выходящее! Здесь нужно было объяснить, почему такая послушная девочка совершает что-то подобное. У нее появляется более мощная мотивация нарушить правила, мы начинаем ей сочувствовать и задумываться о том, как мы бы поступили на ее месте.

Чем ваш фильм еще отличается от оригинала?

Оригинальная концовка была специфична, мы решили ее изменить, так как и посыл у фильмов получился разный. Нам хотелось придумать концовку, которая давала бы истории новый поворот.

Ранее я работал над сериалом «Как избежать наказания за убийство» Шонды Раймс. Это криминальный триллер, поэтому понятно, что зритель ожидает от меня концовку, которая их удивит и даже шокирует.

Кроме того, понятие «правильный поступок» в разных культурах может отличаться. Нашей задачей было сделать концовку не «правильной», а правдивой, такой, какой она могла бы быть в Америке.

Жанр фильма-ограбления сегодня бесшовно соединяется с жанром школьного фильма. В какой момент детство изменилось и перестало быть временем простых истин и радостей?

Я думаю, что все мы, представители всех культур сталкиваемся с этой проблемой, когда наступает момент совершеннолетия, момент потери невинности, когда понимаешь, что быть взрослым — сложная с моральной точки зрения задача.

Детство уходит, и у нас появляется что-то вроде набора ценностей, которые будут определять нас как взрослых в этом мире.

В жанре триллера мне нравится то, что на самом деле это, по сути, просто приключение. «Питер Пэн» — это тоже триллер, так как там есть пираты, с которыми герой сражается. Все дело в мировой истории культуры, всегда есть одни и те же истории, которые мы всегда рассказывали друг другу. Я вырос на таких фильмах, как «Рискованный бизнес», «Одержимость» или «Социальная сеть», которые тоже являются триллерами, но при этом они о взрослении и о том, как научиться быть взрослым в этом сложном мире.

Величайшие фильмы основаны на одних и тех же сюжетах: как ребенок учится становиться взрослым, как распадается брак, как уходит из жизни любимый человек. Все это — истории о человеческих переживаниях. Мы смотрим фильмы, которые помогают нам понять наш собственный опыт, а также осознать, что все мы люди и все мы переживали нечто схожее. Так что, по-моему, идея объединить триллер с историей о взрослении показалась мне естественной, словно это что-то, что заложено в ДНК каждого из нас.

Кажется, теперь это такой тренд, когда смешиваются два жанра? Как, например, в «Логане».

Совершенно верно! «Логан» — потрясающий фильм, так как сочетает супергероику и вестерн, что позволяет двум жанрам сосуществовать в едином пространстве. Иногда такое смещение позволяет увидеть изначальную идею под совершенно иным углом.

Всего пять лет назад мы были свидетелями триумфа фильма «Паразиты». В прошлом году «Все везде и сразу» завоевал семь статуэток «Оскар». Что в азиатском подходе делает его привлекательным для западного зрителя?

Я не уверен, что у меня есть ответ на этот вопрос. Я заметил еще пару лет назад, что, например, южнокорейская культура стала глобальной: популярность k-pop, победа «Паразитов». Может, это говорит о том, что мир стал меньше? Как будто мы все теперь взаимосвязаны самыми разными способами, что, правда, и чревато проблемами.

В этом контексте я говорю об ощущении от глобализации, словно мы живем все в одном городе. Я могу взять свой телефон и узнать, что происходит в любой точке мира, я могу видеть и узнавать о людях из любой точки мира, я могу слышать их истории, и для меня это больше связано с тем, что мы все вместе. Мы стали более открытыми для различных видов повествования и различных идей. Хотя, как мы уже сказали, новых идей не бывает.

Например, «Паразиты» — это триллер, но в то же время это квинтэссенция классовой борьбы. И у всех нас, вне зависимости от культуры, в которой живем, есть классовые противоречия и то, как мы в них ориентируемся. Итак, это ново и в то же время не ново, это чуждо и в то же время не чуждо. Я думаю, что так можно описать и мир, в котором мы сейчас живем.

Один из ключевых конфликтов наших дней — между молодыми людьми, вынужденными в самом начале жизненного пути обрастать долгами ради своего будущего, и системой, выстроенной задолго до их рождения. Вы смотрите в будущее с верой в лучшее или перевешивает все же груз сомнений? Как вы справляетесь с ними?

Я много думал о зумерах, когда снимал «Как взломать экзамен», и понял, что они — обманутое поколение, выросшее в мире, который постоянно вводит их в заблуждение. Они родились в мире, где меняется климат, но никто ничего не хочет с этим делать, где правила то и дело меняются, где есть криптовалюта и соцсети, где можно заявить о себе.

Эти люди бросают вызов системе, они готовы бороться и добиваться своего даже в условиях, когда эта система работает против них. Я восхищаюсь ими. Я думаю, что в этом взгляде есть особая выдержка. Мне хочется верить, что у них все получится. Порой их заботят лишь их частные проблемы, но скоро они поймут, что вместе у них получится сделать что-то большое. И я верю, что они справятся. Поэтому мой фильм в этом смысле — признание в любви к упорству зумеров, к смелости их настроя, к их скептическому отношению к системе и устоявшимся нормам, к их жажде создавать свою собственную историю. Молодых людей принято ругать, но именно они прокладывают путь, по которому пойдут будущие поколения.