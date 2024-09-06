5 сентября в российский прокат вышел приключенческий триллер о школьной жизни «Как взломать экзамен», снятый сценаристом сериалов «Как избежать наказания за убийство» и «Утреннее шоу». О чем фильм и кому будет интересно его посмотреть, рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

В центре сюжета история талантливой школьницы из небогатой семьи Лин Кан (Каллина Лян). Ее отец, роль которого исполняет звезда фильмов Marvel Бенедикт Вонг, мечтает подарить ей лучшую жизнь и устраивает ее в элитную школу. Рассмотрев в Лин талант, дирекция школы разрешает ей обучаться бесплатно. Лин с одной стороны рада, так как теперь у нее есть возможность поступить в престижный университет, с другой стороны, ее отец продолжает работать на двух работах и тонуть в долгах, а помочь ему она ничем не может.

В новой школе Лин поначалу непросто: она единственная ученица из бедной семьи, еще и небелая. Однажды во время теста Лин помогает своей однокласснице Грэйс (Тэйлор Хиксон) с ответами, придумав хитрый способ дать ей списать. Грэйс в восторге, на радостях она знакомит Лин со своими друзьями, от чего девушка перестает быть изгоем. Богатые одноклассники предлагают Лин сделку: она помогает им на экзаменах, а они ей за это платят. Только вот на финальном тесте списать не так просто, Лин нужно придумать план, как взломать систему экзамена, чтобы помочь одноклассникам. А еще ей придется ответить для себя на вопрос: правильно ли она поступает и хочет ли она действительно помогать этим детишком богатых родителей, которым от рождения досталось то, о чем она и мечтать не могла.

Кто авторы

Сюжет фильма основан на одноименном таиландском хите, снятом режиссером Наттавутом Панупирия. Картина стала популярна не только в Таиланде, но и во многих других странах, всего в прокате камерная школьная история заработала около $50 млн при минимальном бюджете. По мотивам этого фильма в Таиланде также сняли одноименный мини-сериал.

Американской адаптацией занялся сценарист Дж.С.Ли, для которого «Взломать экзамен» стал дебютом в качестве режиссёра. Продюсерами выступили также не менее известные голливудские специалисты: Эрик Фейг («Мистер и миссис Смит»), Патрик Вахсбергер («CODA: Ребенок глухих родителей»), Эшли Штерн, Джессика Свитч. По словам продюсеров, им понравилось работать над проектом, так как он получился «провокационным и интересным аттракционом».

«Я был очень рад поделиться новым взглядом на и чрезвычайно успешный и замечательный фильм. Моей задачей был сделать наш фильм таким же захватывающим и увлекательным, как и оригинал», — отметил режиссер Дж.С.Ли.

Кому стоит смотреть

Начало учебного года — уже неплохой повод посмотреть кино про школу, если, конечно, воспоминания о ней не вызывают приступов паники и ночные кошмары. С другой стороны, тогда точно получится понять главную героиню, которой приходится непросто быть новенькой. К слову, в отличие от оригинальной картины в адаптации Дж.С.Ли добавил в фильм дополнительное испытание для Лин и социальный контекст США. В школе Лин единственная американка азиатского происхождения, что делает насмешки со стороны одноклассников в ее адрес еще более обидными. Кроме того, режиссер добавил больше нюансов отношений Лин с отцом, в американской версии фильма между ними чувствуется большая связь, от того желание девушки заработать и помочь отцу становится острее.

«Как взломать экзамен» — история, которая держит в напряжении, хотя в фильме немало и забавных моментов. Однако Дж.С.Ли старался все же отойти от комедийности оригинала, чтобы сделать упор на саспенсе. Несмотря на это, фильм все же получился легким для просмотра, что делает его неплохим вариантом для кино на вечер.