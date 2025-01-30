С 14 февраля по 1 июня Музей русского импрессионизма представит масштабную выставку «Изображая воздух. Русский импрессионизм». Масштабная экспозиция объединит более 150 произведений 70 художников и расскажет о развитии импрессионизма в России на рубеже XIX-XX веков.

Посетители увидят работы Константина Коровина, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Ильи Машкова и других мастеров, познакомятся с особенностями русского импрессионизма — экспериментами со светом, цветом, композицией, а также с явлением «черного импрессионизма». Выставка представит этюды, пленэрную живопись и продемонстрирует влияние фотографии и японской гравюры на живописные приемы. Отдельное внимание уделено «русскому мотиву» — изображениям провинциальных городов и крестьянской жизни.

В рамках программы «Особый взгляд», реализуемой совместно с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», для незрячих и слабовидящих посетителей будут доступны шесть тактильных станций с барельефами по мотивам работ Константина Коровина, Николая Фешина и других художников, а также бесплатные экскурсии с тифлокомментированием. После окончания выставки макеты отправятся в музеи Мурома, Рыбинска, Кирова и Владивостока.

Современная художница Ирина Корина представит инсталляцию, посвященную свету. К выставке выпущен каталог с исследованием русского импрессионизма искусствоведа Ирины Вакар.