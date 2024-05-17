Создать уютный и комфортный интерьер можно в квартире любой площади, уверена дизайнер Наталья Преображенская. Она рассказала RTVI, каким образом легко и без лишних затрат обновить интерьер, как выбрать стиль для своей будущей квартиры и где искать интересные дизайнерские решения.

Какие современные тренды в интерьере вам нравятся?

Есть два тренда, которые довольно долго, как минимум последние пять лет, зрели и в российском, и в мировом дизайне — и теперь оформились и точно закрепились на ближайшие десятилетия.

Это тренд на вневременные интерьеры — нередко это сложный микс разных стилей и эпох, который позволяет сделать ремонт «и забыть» о больших переделках как минимум на 10—15 лет. И это тренд на авторские дизайнерские решения — и в выборе стилей, и в выборе декора или мебели, и в каких-то деталях отделки, функционала.

Оба эти тренда мне чрезвычайно нравятся и наполняют мою душу радостью: они максимально человечные, максимально ориентированные на наши потребности в уютном доме, в красоте и гармонии. То, что люди стремятся сделать ремонт один раз, но качественно, «на века» — тоже хорошая, перспективная история.

Во-первых, вневременной интерьер позволяет выгодно сдать или продать квартиру в будущем. Во-вторых, это куда более экономичный и экологичный подход, чем делать ремонт каждые пять-семь лет. В-третьих, вневременные дизайнерские интерьеры — это всегда решения, выверенные веками, они формируют и наши вкусы, и вкусы наших детей.

Как изменились предпочтения россиян после ухода ИКЕА

Шведский гигант сильно повлиял на массовые вкусы россиян, на отечественное производство мебели и материалов отделки — на мой взгляд, это здорово. Ведь решения ИКЕА в основном нацелены на небольшие квартиры, там много базовых, изящных идей, которые зачастую идут еще от таких мировых классиков как Алвар Аалто, Коре Клинт или Арве Якобсон. Их работы, в свою очередь, строились на скандинавских народных принципах обустройства дома, принципах разумного уюта и простой красоты.

Абсолютное большинство жилья в России — небольшое по площади: это хрущевки, брежневки, да и многие новостройки возводятся со студиями в 18-30 кв.м. по площади — стиль сканди для таких интерьеров более чем органичен.

Если вспомнить эпоху девяностых, эпоху до прихода ИКЕИ в Россию, то мы без труда вспомним эти большие дутые диваны и кресла в пестрой тканевой обивке, тяжеловесные шкафы-купе, повсеместное рыжее дерево и привычку для каждой комнаты покупать отдельные обои.

Из более ранней эпохи практически всем семьям на постсоветском пространстве достались чехословацкие и отечественные «стенки», которые также были нефункциональны и перегружали пространство. Сейчас над подобными интерьерами люди уже подшучивают.

ИКЕА приучила россиян к более разумной, светлой и легкой эстетике пространства. Теперь я вижу, как многие отечественные бренды даже идут дальше.

Например, тот же «Диван.ру» делает во многом более «вкусные» штуки, чем ИКЕА. А многочисленные ремесленные мастерские по всей стране могут похвастаться своими уникальными предметами мебели или декора.

Чего точно не должно быть в современном интерьере?

Интерьер губят три вещи: отсутствие стиля, отсутствие продуманной палитры и некачественные материалы отделки и мебель.

Соответственно, всех этих ловушек стоит избегать, если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело современно, актуально и стало для вас ресурсным местом. Местом, где вам комфортно, где вы отдыхаете и расслабляетесь и где вы одновременно подзаряжаетесь для новых достижений в жизни.

Поэтому я всегда рекомендую не спешить с выбором во время ремонта, не бежать сразу в магазин за плиткой и обоями, грубо говоря, а долго и вдумчиво продумывать проект: его функционал, стиль, палитру. Желательно это делать с дизайнером, но можно действовать и самостоятельно.

К примеру, недавно я выпустила в издательстве АСТ книгу «Сам себе декоратор» — это наглядное пособие, которое помогает разобраться в стилях, понять, что вам подходит, и продумать интерьер самому.

Какие идеи для дизайна интерьера вы отметили на Московской неделе дизайна?

Московская неделя дизайна — довольно молодой проект в сравнении с тем же MosBuild, но уже чувствуется его масштаб, и там есть что посмотреть.

Меня впечатлили капсульные коллекции от Ascona. По сути, это такие готовые решения-шпаргалки: бери и повторяй у себя — отличный вариант. Также было много интересного декора. Я приметила для себя несколько светильников, коллекций тканей, ковров.

Я убеждена, что человеку, который мечтает сделать идеальный интерьер для себя, посещать такие выставки необходимо. Когда вы бродите между стендами, рассматривая разные коллекции от разных брендов, вы формируете свою насмотренность и вкус.

Как подобрать стиль интерьера для себя?

В первую очередь, стиль интерьера диктует ваш бюджет и характер помещения. Это главные вопросы, которые нужно задать себе перед ремонтом: сколько у меня денег и какие характеристики у моей квартиры?

Есть более доступные стили — скандинавский, современный, лофт, а есть дорогие — неоклассика, ар-деко, мидсенчури — на их реализацию нужен бюджет не менее 100-150 тыс. рублей в пересчете на квадратный метр, а также особенное помещение — потолки не ниже 2,8-3 метров и квадратура не менее 70-100 кв.м.

То есть если у вас квартира 40-50 квадратных метров и бюджет около 1-2 млн, нет смысла делать неоклассику — получится китч.

Далее спросите себя — какие стили в целом мне нравятся, какую палитру я предпочитаю, и какой функционал мне нужен в квартире. И начинайте проектировать будущий интерьер. Для небольших квартир и с небольшими бюджетами я рекомендую софт-минимализм — это относительно новое направление дизайна.

Оно предполагает базовую отделку, спокойную палитру теплого спектра и мебель простых геометрических форм, плюс приятные нюансы вроде мягких округлых кресел с тактильно приятной тканевой обивкой. Софт-минимализм как бы обволакивает вас комфортом.

Как быстро и легко освежить любой интерьер?

Расхламите квартиру, закажите профессиональный клининг, поменяйте текстиль — шторы, покрывала, подушки, ковры, — замените 5-7% мебели, например, кресло, шкаф или комод, купите новые светильники и акцентный декор. Это может быть картина или сет из ваз.

К примеру, сейчас прихожие оформляют по принципу «идем на красивое»: если добавить в коридоре света, а прямо напротив двери повесить картину или поставить на консоль авторскую керамику — впечатление от квартиры сразу изменится.

Как не перейти грань между стилем и безвкусицей в эклектике?

Эклектика — самый сложный стиль, и я бы не рекомендовала его выбирать для самостоятельного ремонта. Ведь свалиться в безвкусицу здесь очень легко! Мировые гуру дизайна, такие как Жан-Луи Денио или Патриция Уркиола, так хороши в эклектике, потому что обладают огромной насмотренностью.

Боюсь, если бы ко мне пришел человек за советом, как реализовать эклектику самостоятельно, и я смогла бы быть с ним откровенной, без сантиментов, мне бы пришлось сказать ему что-то вроде: «Как минимум десять лет подряд вам нужно регулярно ходить на выставки искусства, изучать классику мирового дизайна и бродить по Эрмитажу, Русскому музею и Третьяковке, и только потом вы сможете реализовать такой проект. А чтобы ускорить этот процесс, наймите профессионала».

Но если вы уже давно присматривайтесь к этому стилю и неравнодушны к искусству — дерзайте.

Чтобы не ошибиться, можно сделать облегченный вариант эклектики: базовую отделку в природных тонах и немного ярких пятен: этнические ковры, пару интересных комодов, ретро-сервант или яркий пуф.

От каких интерьерных аксессуаров лучше избавиться?

Прежде всего, от тяжеловесных штор с рюшами и бахромой, а также от жалюзи — им не место в жилом интерьере, это офисный элемент, но и в офисах их уже не держат: слишком неуютно.

Неаккуратной квартиру делает и обилие мелких сувениров, пластиковые цветы и вазы и не продуманный по стилю и цвету текстильный декор.

Когда, к примеру, обивка дивана не сочетается со шторами и декоративными подушками.

«Квартиру мечты» можно обустроить где угодно — и в новостройке, и в хрущевке?

Разумеется. Весь мировой опыт дизайна нас этому учит! Главное, действуйте вдумчиво и творчески. И все получится.