Глава Офиса президента Украины и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов* на регулярной основе общался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

По словам Буданова*, их контакты продолжались вплоть до событий, предшествовавших маршу Пригожина в 2023 году.

Глава офиса Зеленского встретился с журналистами издания на фоне сообщений о возобновлении посреднических усилий США для урегулирования российско-украинского конфликта.

Буданов* отметил, что новый этап переговорного процесса ожидается после первого визита в Киев спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он также выразил уверенность в необходимости продолжения диалога даже во время боевых действий.

По его словам, несмотря на вовлеченность администрации Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке, все это время стороны продолжали контакты на менее высоком уровне. Он также признался, что не верит в достижение условий для прекращения огня до весны 2027 года.

Помимо этого, Буданов* рассказал, что неоднократно общался с адмиралом Игорем Костюковым, вместе с которым при посредничестве Турции были открыты переговоры об открытии черноморских судоходных каналов для транспортировки зерна.