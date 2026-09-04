Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни приедут в Москву, а после отправятся на Украину. По информации ТАСС, ожидается, что американская делегация приедет в столицу России уже 5-6 сентября. Однако следующий пункт назначения — Киев — может исчезнуть из расписания, пишет издание The Eastern Herald.
От Москвы до Киева
Еще в конце июня Дональд Трамп говорил, что дуэт Уиткофф-Кушнер отправится на Украину «в ближайшие дни». СМИ предполагали, что визит будет приурочен ко Дню независимости — 24 августа. Но в итоге ни одна из сторон не подтвердила поездку в эти даты.
Также в августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что спецпосланники Трампа «всегда желанные гости в Москве», отметив, что точной даты пока нет.
В результате 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера.
«Мы ожидаем увидеть здесь, в Киеве, представителей президента США. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин назвал процесс переговоров «замороженным», однако во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) допустил, что шансы на урегулирование конфликта есть. По его словам, в первую очередь должны договариваться Москва и Киев. Однако тогда же президент России поблагодарил все страны, готовые «поддержать и помочь» в мирном урегулировании.
Последовательность имеет значение
Как отмечает The Eastern Herald, события, произошедшие в августе, усиливают неопределенность ситуации. Издание напомнило о «редком секретном визите» директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который стал первым за многие годы контактом России и США на уровне разведывательных учреждений.
«Что именно Рэтклифф обсуждал с российскими официальными лицами, не разглашается. Его визит совпал с периодом, когда дипломатическое внимание США сместилось на конфликт с Ираном, отвлекая ресурсы от Украины и оставляя этот вопрос в основном на усмотрение Уиткоффа и Кушнера. Неясно, являются ли поездка директора ЦРУ в Москву и предстоящий маршрут дипломатических представителей скоординированными элементами возобновленного дипломатического давления», — подчеркивает The Eastern Herald.
К тому же параллельные обсуждения министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента с Москвой экономических аспектов потенциального мира «добавляют еще одну нить в дипломатическую ситуацию, не проясняя при этом ее направление».
Украинский источник, знакомый с ходом переговоров, допустил, что визит в Киев может и вовсе не состояться.
«Что может дать встреча в Киеве такого, чего не удалось достичь на встречах в Москве, — это вопрос, на который нет ответа ни в одном из заявлений», — пишет The Eastern Herald.
У властей Украины есть четкие условия, на которых она готова заключать мир. В Москве же требования Киева отрицают.
«Прибытие дипломатов в Киев не заполняет этот пробел. В лучшем случае это может установить, есть ли за заявленной Путиным готовностью к переговорам что-либо, выходящее за рамки словесной открытости», — заключает издание.