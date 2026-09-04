Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни приедут в Москву, а после отправятся на Украину. По информации ТАСС, ожидается, что американская делегация приедет в столицу России уже 5-6 сентября. Однако следующий пункт назначения — Киев — может исчезнуть из расписания, пишет издание The Eastern Herald.

От Москвы до Киева

Еще в конце июня Дональд Трамп говорил, что дуэт Уиткофф-Кушнер отправится на Украину «в ближайшие дни». СМИ предполагали, что визит будет приурочен ко Дню независимости — 24 августа. Но в итоге ни одна из сторон не подтвердила поездку в эти даты.

Также в августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что спецпосланники Трампа «всегда желанные гости в Москве», отметив, что точной даты пока нет.

В результате 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера.

«Мы ожидаем увидеть здесь, в Киеве, представителей президента США. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин назвал процесс переговоров «замороженным», однако во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) допустил, что шансы на урегулирование конфликта есть. По его словам, в первую очередь должны договариваться Москва и Киев. Однако тогда же президент России поблагодарил все страны, готовые «поддержать и помочь» в мирном урегулировании.

Последовательность имеет значение

Как отмечает The Eastern Herald, события, произошедшие в августе, усиливают неопределенность ситуации. Издание напомнило о «редком секретном визите» директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который стал первым за многие годы контактом России и США на уровне разведывательных учреждений.

«Что именно Рэтклифф обсуждал с российскими официальными лицами, не разглашается. Его визит совпал с периодом, когда дипломатическое внимание США сместилось на конфликт с Ираном, отвлекая ресурсы от Украины и оставляя этот вопрос в основном на усмотрение Уиткоффа и Кушнера. Неясно, являются ли поездка директора ЦРУ в Москву и предстоящий маршрут дипломатических представителей скоординированными элементами возобновленного дипломатического давления», — подчеркивает The Eastern Herald.

К тому же параллельные обсуждения министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента с Москвой экономических аспектов потенциального мира «добавляют еще одну нить в дипломатическую ситуацию, не проясняя при этом ее направление».

Украинский источник, знакомый с ходом переговоров, допустил, что визит в Киев может и вовсе не состояться.

«Что может дать встреча в Киеве такого, чего не удалось достичь на встречах в Москве, — это вопрос, на который нет ответа ни в одном из заявлений», — пишет The Eastern Herald.

У властей Украины есть четкие условия, на которых она готова заключать мир. В Москве же требования Киева отрицают.