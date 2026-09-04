4 сентября официально завершился Восточный экономический форум (ВЭФ). Как сообщили в Кремле, в нем приняли участие делегации из 78 стран, причем 17 из них относились к «недружественным». Зарубежные СМИ, освещавшие ВЭФ, делали акцент на заявлениях президента России Владимира Путина и сигналах из Москвы. Итоги ВЭФ в мировой прессе — в обзоре RTVI.

Guardian:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские переговорщики в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы возобновить усилия по прекращению ***** [военного конфликта]. <…>

Между тем Владимир Путин заявил о возможности достичь соглашения о прекращении ***** [военного конфликта] на Украине. Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России сказал, что ряд стран, включая США и Китай, готовы поддержать мирное урегулирование.

Daily Beirut:

Крупнейшими делегациями на форуме 2026 года были представители Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы.

Для сравнения: на предыдущем мероприятии, в 2025-м, самые многочисленные делегации оказались из Китая, Лаоса, Монголии, Японии и Индии.

Это событие свидетельствует о явном расширении и диверсификации международной базы участников в этом году.

Vietnam+:

Восточный экономический форум, прошедший на российском Дальнем Востоке, открывает значительные возможности для вьетнамских компаний по расширению экономического сотрудничества с Россией и другими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам министра финансов Вьетнама Нго Ван Туана, огромные запасы природных ресурсов, а также сельскохозяйственный, рыболовный и лесной потенциал российского Дальнего Востока в значительной степени дополняют потребности Вьетнама в развитии, особенно в сельском хозяйстве, угольной, железорудной промышленности и других полезных ископаемых.

Он также отметил потенциал сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и информационных технологий, а также преимущества существующих логистических связей, включая морской маршрут между Владивостоком и портами Хайфон и Хошимин.

«Синьхуа»:

Зампремьера Госсовета Китая Дин Сюэсян, выступая на ВЭФ, заявил, что КНР и России следует усилить взаимодействие между инициативой «Пояс и путь» и развитием Евразийского экономического союза.

Китай остается крупнейшим торговым партнером российского Дальнего Востока, отметил он, добавив, что ключевые проекты сотрудничества продвигаются более быстрыми темпами, а взаимная безвизовая политика способствовала увеличению как трансграничных пассажирских потоков, так и грузоперевозок.

Он предложил Пекину и Москве быть ближе к потребностям населения, укреплять взаимную поддержку между регионами, развивать отрасли промышленности с местными особенностями и обеспечивать, чтобы оба народа получали больше ощутимых выгод от развития и возрождения.