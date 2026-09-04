Туннели, находившиеся под стратегическим хребтом Али аль-Тахер на юге Ливана, полностью очищены от боевиков «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца.

По данным изральского военного введомства, часть боевиков «Хезболлы» была «уничтожена», остальные бежали. Reuters запросил комментарий у представителей Хезболлы», но ответ не последовал.

«Миссия выполнена, туннели очищены от террористов», — заявил Кац.

Израиль с марта расширяет свое военное присутствие на значительных территориях южного Ливана. Высоты Али-эт-Тахер признаны стратегически важным районом на юге Ливана, поскольку их расположение в 15 километрах от израильской границы обеспечивает контроль над значительной частью региона. Ранее этот район фигурировал как ключевая точка противостояния между Израилем и «Хезболлой» из-за предположений о наличии там подземных объектов и складов вооружения.

Ранее Иран предупредил США о готовности дать жесткий ответ, если Израиль нанесет удар по горному хребту на юге Ливана. На этой территории базируются иранские военные.

Израиль за четверг и пятницу передал Ливану через Красный Крест пятерых задержанных ливанцев. Данная процедура освобождения задержанных является частью усилий по укреплению взаимного доверия, достигнутых в результате посреднических переговоров между Ливаном и Израилем при содействии США.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В ответ на это Тегеран начал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. Несмотря на эскалацию, в ночь на 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Однако хрупкое перемирие завершилось 8 июля, когда Соединенные Штаты возобновили атаки на Иран, сославшись на то, что Тегеран нарушил договоренности относительно разблокировки Ормузского пролива.