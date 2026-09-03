Тегеран предупредил Вашингтон, что даст жесткий ответ в случае атаки Израиля на удерживаемый «Хезболлой» горный хребет на юге Ливана, где находятся иранские военные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о содержании послания.

Сообщается, что иранская сторона передала сообщение в августе. По словам ливанских источников в сфере безопасности, речь идет о подземном командном пункте и складах вооружений, расположенных внутри хребта Али-ат-Тахир.

По словам представителей «Хезболлы», представители шиитского движения контролируют эту высоту и готовы к противостоянию с израильскими войсками, которые заняли территории к югу от хребта и рассматривают его как одну из основных оперативных целей.

«Иран расценивает любые наземные действия Израиля на юге Ливана — и особенно попытки территориальной экспансии — как грубое нарушение Исламабадского соглашения», — заявили в организации.

Нападение на позиции бойцов, добавили в «Хезболле», будет означать возвращение к полномасштабной войне и может привести к ракетным ударам по населенным пунктам на севере Израиля.

Представитель Белого дома заявил в разговоре с агентством, что информация о давлении на Израиль со стороны США с целью предотвращения наступления не соответствует действительности. В «Хезболле» и армии Израиля отказались от комментариев.

Двое региональных чиновников уточнили, что послание Ирана было передано через Оман, выступающий в качестве посредника. Они также добавили, что вместе с «Хезболлой» находится более десяти членов Корпуса стражей исламской революции, включая двух старших офицеров.