Формирование Китаем крупнейших в мире запасов нефти стало «мощным рычагом влияния» на международный рынок, в то время как Москва и Пекин вышли на позиции гаранта международной энергобезопасности и создали все условия для синергии двух стран. Об этом рассказал глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК Игорь Сечин в ходе своего выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках Восточного экономического форума.

Совместные успехи

Москва и Пекин достигли статуса регулятора глобального энергетического рынка, генерируя треть всей энергии, производимой в мире, заявил Игорь Сечин.

«В нефтяном эквиваленте этот объем равен 4,3 миллиарда тонн в год. Прошу вас осмыслить эти впечатляющие цифры», — сказал он.

По словам главы «Роснефти», такие показатели позволяют утверждать, что каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире производятся компаниями, чьи представители приняли участие в форуме.

«Многие уже называют Китай электрогосударством. В прошлом году энергопотребление этой страны впервые превысило 10 трлн кВт·ч. Это на 40% больше совокупного потребления США и Европы», — добавил он.

Товарооборот, уголь и уран

При этом товарооборот между двумя странами за последние 30 лет увеличился более чем в 50 раз и по своему объему значительно превысил $200 млрд. Сечин назвал Китай крупнейшим торговым партнером России с долей в 34% товарного оборота.

Ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК назвал фактором, который дал возможность нарастить взаимодействие между государствами в турбулентный период, своевременные решения о строительстве энергетической инфраструктуры.

В частности, Сечин рассказал об обеспечении около 20% китайского импорта угля российскими поставками и назвал Россию главным поставщиком обогащенного урана в КНР. Он отметил, что за 2025 год из России в Китай транспортировали около 90 млн тонн угля, а объем поставок обогащенного урана вырос на 40%.

Северный морской путь

Глава «Роснефти» также высказался о возросшем значении Северного морского пути, ставшего одним из важнейших маршрутов для энергоресурсов на фоне ближневосточного кризиса. Блокировку Ормузского пролива он назвал «моментом истины», который позволил понять роль альтернативных логистических маршрутов в современном мире.

Северный морской путь, по его словам, позволил уменьшить сроки доставки грузов торговым партнерам в 1,5-2 раза и на треть сократить затраты. Сечин также обратил внимание, что у Китая есть приоритетный доступ к этому маршруту благодаря особым отношениям между странами.

Конкурент ОПЕК

Он выразил уверенность в том, что в текущем году КНР удалось перехватить у ОПЕК инициативу по стабилизации мирового рынка нефти благодаря уменьшению импорта нефти на 5,5 млн баррелей в день, что позволило избежать дополнительного роста стоимости энергоресурса на $30 за баррель.

Глава «Роснефти» выразил уверенность в том, что Пекину удалось перейти с уровня крупного потребителя на позицию активного лидера рынка благодаря созданию крупнейших в мире запасов нефти, объем которых оценивается в 1,4 млрд баррелей, что дает Китаю «мощный рычаг влияния».

«Полагаю, что дальнейший рост китайских резервов усилит роль Китая на энергетическом рынке на фоне снижения влияния ОПЕК и сокращения количества его участников», — сказал он.

Синергия и взаиморасчеты

Сечин также заявил, что к настоящему моменту были созданы все необходимые условия для сотрудничества России и Китая в энергетической сфере, а экономический эффект для Китая от более высокой эффективности закупок нефти из России с 2022 года по сравнению с ближневосточной альтернативой составил более $27 млрд.

Положение, которое сегодня занимают Москва и Пекин на международном энергетическом и экономическом рынке, создает основу для синергии двух государств, добавил он, благодаря уникальной ресурсной базе России.

При этом расчеты с Китаем уже почти полностью перешли на рубли и юани, доля которых в международных платежных операциях Китая выросла с 2 до 53% за 15 лет. Чтобы закрепить использование национальных валют странам, по словам главы «Роснефти», необходимо донастроить инфраструктуру и инструменты, обеспечивающие клиринговые операции и открытие корреспондентских счетов.