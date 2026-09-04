Закапывание в землю и последующее откапывание трусов позволяет следить за качеством и биоразнообразием почвы с помощью добровольцев в разных странах. Об этом рассказал RTVI швейцарский исследователь, который вместе с коллегами удостоился Шнобелевской премии по почвоведению за свою инициативу.

«Наше исследование, которому была посвящена Шнобелевская премия, было сфокусировано на Швейцарии. Мы закопали 2 тыс. трусов и 12 тыс. пакетиков чая с помощью тысячи жителей. Целью было изучить почву и привлечь внимание к ее важности, биоразнообразию и протекающим в ней процессам. С нами участвовали несколько ученых из других стран (в том числе Нидерланды, Германия и Испания), но это не было целью нашего исследования», — рассказал RTVI

Марсель ван дер Хейден из Цюрихского университета. По его словам, после экспериментов, которые провели ученые в 2019 и 2021 годах, в других странах возникло несколько похожих инициатив.

«Основные выводы: закапывание трусов оказалось превосходным инструментом для вовлечения граждан в исследование почвы. Мы увидели, что качество почвы (на основе разложения трусов и чайных пакетиков) оказалось наилучшим в частных садах и самым низким — на лужайках и травяных полях», — рассказал ученый.

По словам ученых, приведенным в исследовании, ключевую роль в степени разложения белья играет тип удобрений. «В среднем разложение оказывалось максимальным в местах, где применялся компост, затем следуют минеральные удобрения, навоз и жидкие удобрения», — говорится в работе.

Церемония присуждения Шнобелевских премий прошла накануне в Цюрихе. Лауреатами в других областях стали авторы работ о первых на Земле поцелуях, хоботках комаров для 3D-печати, идеальных писсуарах и руководстве по сморканию. Один из изобретателей писсуара, не допускающего брызг, рассказал RTVI о мировом интересе к разработке.