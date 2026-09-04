Руководство авиакомпании Air Tanzania сообщило о решении временно приостановить перелеты между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Ограничение касается рейсов TC422 и TC423. Представители компании пояснили, что решение было принято по результатам плановой оценки «рисков в условиях эксплуатации на данном маршруте».

Продолжительность приостановки авиарейсов на данный момент не уточняется. Пресс-служба перевозчика добавила, что компания продолжит отслеживать ситуацию и консультироваться с соответствующими органами.

В Air Tanzania отметили, что считают приоритетными вопросы безопасности пассажиров. Клиентам, которые купили билеты на отмененные рейсы, пообещали полностью возместить средства или перенести бронь на другую дату или маршрут без дополнительной оплаты.

Пассажир, который должен был вылететь в Россию рейсом TC422, в разговоре с RTVI сообщил, что на данный момент не смог получить от туроператора детали о происходящем.

«Жду, что скажут. Жду ответ. В туре, по крайней мере, рейс пока не числится перенесенным или отмененным. Я пакую чемоданы, потому что у меня через 10 минут чекаут из отеля. Буду сидеть на пляже, ждать свой трансфер, который, по идее, за мной в 17:45 должен приехать», — сказал он.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян обратил внимание, что на фоне последних заявлений увеличилось напряжение вокруг вопросов авиационной безопасности.

«Однако мы видим, что крупные глобальные авиационные хабы продолжают выполнять свои полетные программы по расписанию. На этом фоне решение Танзании приостановить программу, которая включала всего три рейса в неделю, именно со ссылкой на вопросы безопасности выглядит неоднозначно», — сказал он.

Он также напомнил о наличии альтернативных вариантов перевозки по этому направлению и выразил сомнение в том, что решение Air Tanzania дает повод говорить о системном ограничении авиасообщения с этой страной так как речь идет о решении конкретного перевозчика. Основным последствием для туристов в РСТ назвали необходимость использовать «стыковочные варианты».

Соруководитель комитета союза по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, в свою очередь, обратил внимание, что после запуска прямых рейсов между странами в июле экономический класс «практически не был доступен для продажи».

«Авиакомпаниям, которые планируют летать в Россию, нужно учитывать, что пассажирам требуется время, чтобы привыкнуть к новому перевозчику и сформировать к нему доверие. Нельзя ожидать, что рейс сразу будет полностью загружаться только за счет туристического бизнеса. Практика показывает, что для стабильной загрузки необходимы и время, и системная работа с рынком», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 сентября об опасности перелетов гражданской авиации через Россию из-за участившихся атак беспилотников и ракет. На следующий день стало известно, что Киев попросил Международную организацию гражданской авиации ввести запрет на полеты гражданских самолетов над Россией. Президент России в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал подобные угрозы «проявлением государственного терроризма».