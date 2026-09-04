Посольство ФРГ в Москве пока не получало от российской стороны официального уведомления о том, когда именно будут закрыты отделения Гёте-Института в России. Об этом RTVI заявили в немецкой дипмиссии. Также до сих пор не ясно, останется ли здесь возможность сдавать языковые экзамены.

«Российское руководство пока еще не проинформировало нас об этом», — ответили в посольстве Германии в Москве на вопрос RTVI о том, уведомила ли уже российская сторона германскую о том, с какой именно даты закрываются филиалы Гёте-Института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Кроме того, у посольства нет данных о том, можно ли будет на территории России проходить курсы и сдавать экзамены по немецкому языку, знание которого подтверждается международно признаваемыми сертификатами Гёте-Института.

«Институт им. Гёте играет важную роль с точки зрения преподавания в России немецкого языка как иностранного. Пока российская сторона не предоставила нам информацию относительно его дальнейшей деятельности, посольство не может оценить, какие последствия предстоящие шаги будут иметь с точки зрения языковых курсов и экзаменов», — заключили в немецкой дипмиссии в Москве.

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