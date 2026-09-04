Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), известный как производитель украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана», наладил выпуск стволов для западных артсистем по заказу британской BAE Systems. Об этом представитель предприятия рассказал изданию «Оборонка» (Mezha).

По словам собеседника издания, значительная часть военной техники, которая сейчас находится на вооружении Украины, изначально спроектирована BAE Systems, и эти образцы нуждаются в обслуживании — прежде всего в замене стволов. Компания сообщила, что уже производит стволы для гаубиц M777, самоходных установок AS-90, орудий L119 и Fh-70, чешско-украинских «Крабов», шведских Archer, а также для зенитных комплексов Tridon. На заводе также отметили, что сотрудничают в общей сложности со 105 европейскими компаниями, включая Leonardo, KNDS и Rheinmetall, работая с ними по лицензионным соглашениям.

После начала СВО производственные площадки завода в Краматорске оказались под ударами российских ракет. По словам представителя компании, вывезти удалось менее 10% имевшегося оборудования — значительную его часть физически невозможно демонтировать. Тем не менее предприятию удалось эвакуировать порядка 50 тысяч тонн оборудования и развернуть производство на новых площадках. Операция заняла 14 месяцев, в ней участвовали 150 человек, которые занимались сборкой, демонтажом, погрузкой и разгрузкой техники, работая круглые сутки.

Сегодня на предприятии работают около 7 тысяч человек на 20 производственных площадках, две из которых расположены в ЕС. Порядка 85% сотрудников — переселенцы с востока Украины.

Собеседник издания рассказал, что в 2022 году военное командование Украины отдало предприятию устный приказ уничтожить единственный на тот момент опытный образец «Богданы», чтобы разработка не досталась ВС РФ. Однако, как рассказал представитель завода, на предприятии не оказалось взрывчатки для выполнения приказа, а пока сотрудники разбирались, как его исполнить, необходимость в этом отпала — установку удалось сохранить и позже наладить ее серийное производство. По данным компании, сейчас выпущено более тысячи «Богдан», которые составляют около 70% всей украинской артиллерии.

Собеседник издания также обратил внимание на нехватку на Украине собственного производства порохов и другой спецхимии, от которых напрямую зависит выпуск снарядов. По его словам, строительство завода по производству нитроглицерина, нитроцеллюлозы и пороха для дальнобойных боеприпасов обошлось бы примерно в 800 млн евро и позволило бы выпускать около 8 тысяч тонн продукции в год — этого хватает менее чем на миллион дальнобойных снарядов. Из-за отсутствия собственного производства Украина вынуждена закупать порох у посредников по завышенным ценам, из-за чего один выстрел обходится примерно в 6 тысяч евро — против, по его оценке, около 1 тысячи долларов у российской стороны, использующей закупленный у самих себя порох.

Об эвакуации краматорских оборонных предприятий ранее заявляло Минобороны России. В середине июня 2026 года ведомство утверждало, что украинская сторона вывезла на запад Украины основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячи сотрудников, объясняя это продвижением российских войск к Константиновке. Также, по версии Минобороны РФ, готовилась эвакуация Ново- и Старокраматорского машиностроительных заводов — последний, как утверждали в ведомстве, выпускал стволы для крупнокалиберной артиллерии ВСУ, — а также завода «Энергомашспецсталь». Сейчас Константиновка находится под контролем российских войск, а бои идут уже в районе пяти километров от границ города.