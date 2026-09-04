Центральное командование США (CENTCOM) начало внутреннюю проверку по факту гибели мирных жителей на свадьбе в доме на юге Ирана. Инцидент произошел во вторник, во время серии ударов ВС США по иранской территории.

Пока не подтверждено, что жертвы стали результатом именно американского удара, однако случай считается одним из самых крупных с точки зрения числа пострадавших среди мирного населения с начала войны, которая идет уже полгода.

Самым масштабным инцидентом с гибелью гражданских лиц за это время остается удар по школе в первый день войны, при котором погибли 150 человек, большинство из них — дети. Расследование этого случая военные США планируют завершить в ближайшее время, сообщил американский чиновник.

По данным иранского Красного Полумесяца, при ударе по дому, где проходила свадьба, погибли пять человек, еще 67 получили ранения. Иранские власти обвинили США в ударе по зданию с мирными жителями.

В среду командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер распорядился провести внутреннюю проверку инцидента, сообщили американские официальные лица.

«Нам известно об этих сообщениях, которые исходят от иранских государственных СМИ, мы их изучаем. Американские военные никогда не бьют по мирным жителям, в отличие от КСИР», — заявил официальный представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в четверг на брифинге в Белом доме, что расследование ведется добросовестно: по его словам, если военные допускают ошибки, они должны их признавать и учиться на них — в этом, по его мнению, принципиальное отличие американской армии от иранской.

Удар, по данным американских официальных лиц, был нанесен по вышке связи, которая используется как в гражданских, так и в военных целях. В рамках предварительной проверки CENTCOM изучает записи с беспилотников, которые вели наблюдение за районом во время удара, а также процедуры выбора цели. Отдельно рассматривается версия, что рядом с домом мог упасть неточно выпущенный иранский снаряд, а не американский боеприпас.