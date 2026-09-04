Многие государства рассматривают возможность обсуждения плана президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.

Он отметил, что в связи с текущей ситуацией на Украине план президента США Дональда Трампа труден для понимания и реализации мировым сообществом.

«Многие задаются вопросом: не пора ли уже переходить к обсуждению плана российского президента по урегулированию этого украинского конфликта. Ведь так, как складывается ситуация на Украине, — очевидно, что план [президента США Дональда] Трампа труднопонимаемый мировым сообществом, труднореализуемый», — объяснил ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ.

По словам Кобякова, «если на Украине завелся фашист с гранатой, сумасшедший, это не значит, что она недружественная страна»: у России нет недружественных стран — есть только элиты, с которыми нет дружеских отношений.

«Мы же в детстве с вами играли, чем всегда заканчивались наши игры? Фашисты с гранатой погибали», — отметил Кобяков.

Осенью 2025 года Россия получила текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. План американского лидера состоит из 28 пунктов. Тогда Путин выразил мнение, что план Трампа может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что предметно этот документ с Москвой не обсуждался.

Впоследствии, по итогам переговоров в Женеве, документ претерпел изменения и был сокращен до 22 пунктов. По информации Politico, из документа были исключены наиболее сложные территориальные вопросы, в частности, вопрос о будущем статусе Донбасса и его переходе под юрисдикцию России. Агентство Bloomberg сообщало, что из окончательной редакции инициативы был удален пункт, касающийся разблокировки замороженных за рубежом российских активов.