Стратегическое взаимодействие России и Китая продолжает развиваться по восходящей линии, а одной из самых динамичных сфер кооперации остается энергетика. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам, организаторам и гостям восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«Россия уверенно занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа, находится в числе лидеров среди экспортеров угля и СПГ», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, регулярное прямое взаимодействие представителей государственных ведомств, деловых и экспертных кругов в рамках способствует своевременному решению актуальных вопросов топливно-энергетического сектора. Он считает, что работа на текущем форуме будет содержательной и продуктивной, а предложенные инициативы найдут практическое применение.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем. Россия планирует обсудить с КНР новые исследования и проекты в области атомной энергетики. Стороны уже ведут переговоры по газопроводу «Сила Байкала» (ранее — «Сила Сибири — 2»), который предназначен для поставок российского газа китайским потребителям.

Китайская государственная Sinopec, крупнейший в мире нефтепереработчик, нарастила закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта США и Израиля с Ираном, ранее сообщал Reuters.

Сорт ESPO оказался более выгодным по цене по сравнению с аналогами из Бразилии и Западной Африки. Благодаря этому Sinopec смогла поддерживать стабильную загрузку своих НПЗ и экспортировать излишки топлива с высокой маржой.

С марта Китай ограничивал экспорт нефтепродуктов, чтобы защитить внутренний рынок от возможных сбоев в торговле, однако в июле и августе эти ограничения частично ослабили.