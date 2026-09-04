Вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме рассказал о текущей ситуации на топливном рынке, планах развития атомной энергетики и перспективах сотрудничества с Китаем. Все главные заявления — в материале RTVI.

Ситуация с топливом

В части топливного рынка Новак заявил о стабильности ситуации с дизельным топливом. Российские власти планируют не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. Уже 7 сентября пройдет совещание, где обсудят соглашения регионов с независимыми АЗС: большая часть таких станций уже обеспечена топливом, и их число планируется увеличить. Правительство не намерено вносить изменения в действующий демпфирующий механизм на топливном рынке, поскольку все необходимые корректировки приняли весной.

«Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная», — отметил Новак.

Планы с Китаем

Говоря о взаимодействии с Китаем, Новак подчеркнул, что Россия готова обсуждать с китайской стороной новые исследования и проекты в области атомной энергетики. Москва и Пекин также ведут переговоры по газопроводу «Сила Байкала» (ранее — «Сила Сибири — 2»), который предназначен для поставок российского газа в Китай. По словам Новака, стороны подтвердили целесообразность проекта и договорились содействовать профильным компаниям в скорейшей финализации договоренностей.

«Готовы обсуждать новые проекты, подготовку специалистов и исследования по перспективным ядерным технологиям», — сказал Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.

Ранее на полях ВЭФ Новак сообщил, что расходы на защиту объектов от атак украинских беспилотников российские компании несут самостоятельно и это не отразится на конечных потребителях. По его словам, компании применяют как пассивные меры — инженерные сооружения, — так и активные, а Минэнерго уже разработало для них соответствующие рекомендации.