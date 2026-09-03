Расходы российских компаний на защиту своих объектов от атак украинских беспилотников не отразятся на конечном потребителе, заявил вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Это не будет отражаться (на ценах. — Прим. RTVI). Это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях, для вертикально интегрированных компаний они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции», — рассказал Новак в интервью ИС «Вести».

При этом вице-премьер не стал отвечать, как именно компании защищают свои объекты — устанавливаются ли системы ПВО или размещаются мобильные группы.

«Мы не будем подробности говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование», — сказал он.

Новак отметил, что Минэнерго разработало для компаний рекомендации, а защитные сооружения уже демонстрируют эффективность.

«Соответствующие рекомендации до компаний доведены, Минэнерго их разработало. Сейчас компании активно этим занимаются. <…> Эффективность работы защитных сооружений сегодня гораздо выше», — добавил вице-премьер России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российского бизнеса появились обязательства защищать свои предприятия после подписания указа о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры в конце августа 2026 года.