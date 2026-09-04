Федеральный суд в США приговорил 51-летнего американца Томаса Уира Паукена II к двум годам лишения свободы и трем годам надзора без права выезда за границу — он признал вину в работе на Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая, сообщили в Министерстве юстиции США.

По данным ведомства, с 2019 года и вплоть до февраля 2026 года Паукен действовал по указанию людей, которых считал связанными с китайскими спецслужбами. Один из его кураторов, известный ему под именем «Кэти», давал ему задания: встречаться с потенциальными источниками, снабжать их техникой для связи — ноутбуками и телефонами, — а затем передавать отчеты о собранной информации. За эту работу Паукен получил не менее 100 тысяч долларов, а куратор неоднократно оплачивала ему поездки из Китая в США.

Помимо «Кэти», американец сотрудничал еще с двумя людьми, известными как «Ричард» и «Уильям»: они уверяли, что готовят отчеты для Японии, однако сам Паукен полагал, что на деле работает на правительство КНР. Кроме того, он продавал материалы группе предпринимателей из Уханя, которых интересовали технологии и работа американского Минюста — по данным следствия, эти клиенты рассчитывали найти через Паукена специалиста, способного помочь им в кибершпионаже.

Как пишет New York Post, Паукен — уроженец Техаса — с 2010 года жил в Китае и работал журналистом на несколько государственных китайских СМИ, включая телеканал CCTV, а с 2024 года занимал должность редактора в государственном информагентстве Синьхуа. Свои материалы он публиковал под псевдонимом Том Макгрегор — по просьбе отца, Томаса Паукена-старшего, экс-главы Республиканской партии Техаса.

По версии следствия, Паукен утверждал, что подготовленные им отчеты в конечном счете читает председатель КНР Си Цзиньпин. В январе 2025 года, во время одной из поездок в США, ему поручили передать связному «Кэти» технику и деньги — но его остановили сотрудники пограничной службы. Паукен признался агентам, что «на 80% уверен»: если контакт получит должность в администрации Трампа, он станет передавать Пекину секретные сведения. Тогда его отпустили, позволив довести операцию до конца. Передача техники и денег состоялась больше чем через год — в феврале 2026 года в одном из ресторанов Вашингтона, вскоре после этого Паукена задержали.

В ФБР заявили, что Паукен пытался проникнуть в политические круги США и подыскивал новые кандидатуры для вербовки по заданию китайской разведки, назвав приговор предупреждением всем, кто действует в интересах иностранных государств против США. В Минюсте подчеркнули, что американец на протяжении семи лет использовал свое гражданство и свободу передвижения, чтобы содействовать операциям МГБ Китая, включая вербовку источников, — и сделал это ради денег.

Дело расследовали отделения ФБР в Филадельфии и Вашингтоне.