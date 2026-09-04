В Костромской области задержаны двое россиян по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений об участниках военной операции на Украине и финансировании ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, мужчины 1978 и 1983 г. р. выполняли указания представителя спецслужб Украины, связываясь с ним в мессенджере.

На распространенном ФСБ видео один из подозреваемых, чье лицо было размыто, говорит на камеру, что задержан за сбор информации о бойцах СВО и что «совершил 275-ю статью [УК] — признаки госизмены».

В ходе обысков у задержанных нашли и изъяли пистолет системы Токарева (ТТ) калибра 7,62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

Следственные органы УФСБ по Костромской области возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК — наказание вплоть до пожизненного заключения) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ФСБ продолжает устанавливать все обстоятельства и возможные связи обвиняемых.

ФСБ регулярно сообщает о поимке граждан России по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и деятельности, подпадающей под госизмену. 31 августа мужчина и женщина были задержаны в Крыму. 1 сентября по обвинению в работе на Украину отправлена в СИЗО жительница Камчатского края. 3 сентября в Крыму поместили под стражу мужчину 1992 г.р., обвинив его среди прочего в подготовке к теракту.