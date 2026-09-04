Британия готовится к прорыву московского узла противовоздушной обороны (ПВО) посредством массированного применения баллистических ракет и дальнобойных дронов, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей новой статье.

«После того как Зеленский пригрозил «закрыть небо» над Россией и дал понять, что БПЛА будут бить по гражданским самолетам в небе РФ, возникает вопрос: а почему он так расхорохорился? <…> И тогда возникает вопрос: а откуда у него беспилотники и другие вооружения, чтобы грозить всему миру? », — заметил политик.

По мнению Медведчука, за последние годы Великобритания выстроила производственную и испытательную базу для крупномасштабного выпуска разведывательных и дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, страна отработала интеграцию украинского боевого опыта в свою промышленность, а также наладила поставки двигателей, боевых частей, топлива и электроники для ракетного вооружения.

Медведук подчеркнул, что в управление этой системой вовлечены как бывшие, так и действующие высокопоставленные политики и военные двух стран.

На этом фоне массированные попытки преодолеть московский узел ПВО летом 2026 года могут рассматриваться одновременно как удары и как практическая разведка возможностей системы, характера ее реакции и пределов насыщения перед возможным расширением применения более сложных дальнобойных средств, которые массово и, очевидно, целенаправленно создает Великобритания, — считает политик.

Медведчук, сообщив о подготовке Украины и Великобритании к развертыванию массового серийного производства ракетного оружия, сослался на публикацию The Sunday Times от августа 2026 года. Там утверждалось, что британские беспилотники уже полгода используются ВСУ для нанесения ударов вглубь России. Среди таких систем упомянут реактивный дрон Nyan от компании Callen-Lenz Associates Ltd, входящей в военный концерн BAE Systems plc.

Среди угроз Медведчук также назвал развертывание массового серийного производства ракетного оружия. 13 июля для этого была создана Интегрированная антибаллистическая коалиция. В нее вошли Британия, Украина, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Этот союз утвердил совместную разработку европейской системы противоракетной обороны из двух эшелонов.

Нижний эшелон базируется вокруг системы «Фрея». Украинская компания Fire Point выступает тут основным подрядчиком и системным интегратором, производя ракеты-перехватчики FP-7 и пусковые установки. А уже немецкая компания Hensoldt Ag поставляет радарные системы TRML-4D.

Разработка верхнего эшелона, предназначенного для уничтожения баллистических ракет средней дальности за пределами атмосферы, ведется консорциумом Bliksem EXO под руководством компании Destinus совместно с Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales.

По заключению Медведчука, украинские компании Fire Point и Destinus заняли ведущие позиции в этих проектах, что свидетельствует о переходе британско-украинского военно-промышленного сотрудничества от массового выпуска дронов к разработке крылатых и баллистических ракет.

1 сентября Зеленский заявил 1 сентября об опасности перелетов гражданской авиации через Россию из-за участившихся атак беспилотников и ракет. 2 сентября стало известно, что Киев попросил Международную организацию гражданской авиации ввести запрет на полеты гражданских самолетов над Россией. Владимир Путин назвал подобные угрозы «проявлением государственного терроризма».