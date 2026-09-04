Тенденция перехода на наличный расчет сохранится в ближайшее время, так как является защитой от желания государства быстро получить деньги от налогов, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев.

«Переход на наличные в расчетах был предсказуем, тем более, что с декабря прошлого года и по февраль текущего года из банков была взята наличность на 2 трлн рублей. Финансовым властям надо было побеспокоиться об этом. А сейчас повсеместная картина — в любой магазин приди, продавцы жалуются на то, что плохой интернет, что терминалы не работают, и просят заплатить наличными деньгами. Весь вопрос упирается в налогообложение», — сказал Арефьев.

По его словам, «на этот год приняли такое налогообложение, что малый бизнес вынужден был уходить в тень».

«Мы предупреждали, что нельзя играть с огнем, потому что увеличили и сборы в социальные фонды, увеличили и НДС, и налог на прибыль. Да еще и сделали методику расчета всех этих платежей в ущерб малому и среднему бизнесу. А у нас надо сказать, к малому бизнесу относятся не только «ларечки», у нас к малому бизнесу относятся и крупные предприятия, поскольку чтобы не платить большие налоги и подпасть под льготы, владельцы разбили свои предприятия на мелкие», — продолжил собеседник RTVI.

В итоге, говорит депутат, «малый и средний бизнес стали защищаться и уходить в тень, либо сокращать свое производство и подводить его под условия налогообложения».

Во время обсуждения пакета бюджетных законопроектов депутаты от КПРФ предупреждали, что не будет дополнительных доходов из-за увеличения налогов, напомнил Арефьев.

«Нужно развивать налогооблагаемую базу, то есть развивать производство. Чем больше произведем продукции, тем больше с нее можно взять тех же самых налогов — только из-за увеличения объема. Но нас не слушают. Властям нужны деньги срочно, быстро. Ну вот быстро — так и получилось, как получилось. Люди начали защищаться и уходить на наличный расчет», — сказал депутат.

Он убежден, что «эта тенденция продолжится, если ничего не менять».

«Правда, сделали определенную методику перерасчета для малого бизнеса, но это мало что изменило», — констатировал Арефьев.

Депутат также сообщил, что когда была встреча депутатов с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, он поинтересовался, не пытались ли рассчитать рост экономики при снижении налогообложения.

«Мишустин сказал, что они это все обсчитывают… Ну, как обсчитывают. Они считают только одно: как увеличить налог и получить больше доходов. А вот если наоборот, сократить налогообложение хотя бы на 10% и посмотреть, а что получится? Хотя бы эксперимент провести. Но они не проводят этого эксперимента, им важно получить результат быстро. Да, правительство принимает какие-то меры, но в бюджете не хватает 6 трлн рублей», — сказал Арефьев.

Как следует из материалов ЦБ РФ, доля безналичных операций в розничном обороте во II квартале 2026 года снизилась на 0,5 процентного пункта до 88,4% из-за роста оплаты наличными.

По данным регулятора, «граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные». При этом, отмечает ЦБ РФ, «количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами».