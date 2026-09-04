Из-за нехватки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot украинские пилоты F-16 столкнулись с дефицитом снарядов «воздух-воздух» и вынуждены пользоваться бортовыми пушками для перехвата воздушных целей. Об этом пишет TWZ со ссылкой на высокопоставленного командира ВВС Украины.

По словам собеседника издания, нехватка боеприпасов стала причиной строгой экономии ракет, имеющихся в запасе. В связи с этим командование Воздушных сил страны вынуждено заниматься отслеживанием транспортировки ракет через границу, высчитывая время их поставки на вооружение до минут, чтобы подготовиться к отражению следующей атаки.

Командующий 107-м авиакрылом (107th Separate Aviation Wing) с позывным «Фантом» подтвердил наличие проблемы, связанной с острой нехваткой ракет для F-16.

«Да, это правда. Любой самолет без вооружения <…> бесполезен», — приводит его слова издание.

Как отмечает TWZ, американские истребители стали важным элементом эшелонированной системы ПВО Украины, отвечающей за борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, а также за поражение наземных целей.

Основной тип боевого оснащения F-16 составляют ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и ракеты ближнего боя AIM-9 Sidewinder, наличие которых определяет тактику выполнения боевого вылета. Отмечается, что применение 20-мм авиационной пушки M61A1 Vulcan по воздушным целям сопряжено с рисками, особенно при борьбе с малоразмерными и медленно движущимися целями.

Как пишет издание, проблема нехватки снарядов приобретает все более масштабный характер ввиду небольших партий новых поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, ограничивая возможности Украины по отражению атак.