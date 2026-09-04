В Англии со стоянки угнали два автоприцепа, в которых находились около 800 бочек (кегов) знаменитого темного пива Guinness. Это произошло в одном из бизнес-парков города Ранкорн в графстве Чешир на северо-западе страны, говорится в сообщении AP, опубликованном на сайте ABC News.

Пиво предназначалось для пабов, но вечером 31 августа его перехватили двое водителей, которые подъехали к стоянке и увезли прицепы. Стоимость украденного стаута оценивается в 115 тыс. фунтов стерлингов ($155 тыс.). Его хватило бы на 70 тыс. пинт. Стоимость самих автоприцепов оценили еще в 50 тыс. фунтов ($67 тыс.).

Общаясь с журналистами, полицейский детектив-сержант Гэри Макклатчи процитировал знаменитый рекламный слоган стаута Guinness.

«Все знают, что „Guinness — это хорошо“, но это справедливо только в том случае, если он куплен и оплачен. Нас не устроит ничто другое, кроме как возвращение всего украденного», — сказал он.

В сообщении не раскрывается, что грозит пивным ворам в случае их поимки.

Кража в Англии произошла через несколько недель после того, как в США неизвестные ограбили склад пивоваренной компании на юге Калифорнии. Из него пропало примерно 34 тыс. банок пива Pabst Blue Ribbon на общую сумму $70 тыс.

Компания после этого написала в соцсети: «Воришке: мы не осуждаем тебя за желание похвастаться перед друзьями тем, как много у тебя пива PBR, мы просто хотели бы, чтобы ты добыл его честным путем».

Она пообещала вознаграждение в $20 тыс. за информацию, которая будет способствовать возвращению украденного.